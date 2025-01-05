Ожидается, что города и села региона пока перестанет засыпать снегом

05 января 2025, 06:06, ИА Амител

Зима в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Метели, бушевавшие в начале января в Алтайском крае, понемногу отступают. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте регионального Гидрометцентра. Никаких штормовых предупреждений на воскресенье не объявлено. Впрочем, идеальной погода не будет: ожидается гололед.

Осадков на большей территории региона не прогнозируют. При этом утром с большой вероятностью нас ждут изморозь и туман. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 3-8 м/с, но в восточных районах возможны порывы до 14 м/с.

Уже днем никаких порывов и вовсе не ожидается. Столбики термометров покажут -1...-6 градусов.

И утром, и днем ЦГМС прогнозирует в Алтайском крае гололедицу на дорогах.

В Барнауле днем температура воздуха составит -2...-4 градуса. В начале ночи возможен небольшой снег. Как и по всему региону, ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

В краевой столице местами на дорогах также возможна гололедица.