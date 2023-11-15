Спорт и цифра: барнаульский дзюдоист стал обладателем умной колонки от "Ростелекома"
Никита Карпов был болельщиком на турнире по дзюдо
15 ноября 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KMsUW
"Ростелеком" поддержал первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое состоялось 9-12 ноября 2023 года в барнаульском спортивном комплексе "Титов-Арена". Оператор предоставил на розыгрыш призов для болельщиков умную колонку "Капсула" с голосовым помощником Марусей.
Турнир проходил в Алтайском крае впервые и был посвящен памяти воспитанника барнаульской спортшколы "Спарта", пятикратного чемпиона мира по самбо Владимира Шкалова.
Участниками масштабного мероприятия стали около 800 спортсменов из 76 регионов страны, а болельщиками – несколько тысяч человек.
Обладателем умной колонки от "Ростелекома" стал болельщик Никита Карпов из Барнаула, который и сам серьезно занимается дзюдо.
"Первенство России по дзюдо – огромное событие в спортивной жизни Барнаула и Алтайского края. Мы не могли остаться в стороне и решили поддержать интерес болельщиков к олимпийскому виду спорта. Поздравляю Никиту с выигрышем. Надеюсь, что умная колонка станет для него отличным гидом в мире знаний и музыки. Желаю ему принять участие в следующем соревновании российского масштаба уже в качестве борца", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
Умная колонка – это акустическая система с мощным и высоким качеством звука для прослушивания музыки или подкастов и одновременно голосовой ассистент, выполняющий множество команд.
С помощью Маруси можно управлять видеосервисом Wink* и решением "Умный дом". Капсула помогает в домашних делах, играет, обучает и дает полезные советы. Продукт выпускают в двух вариантах: обычная модель и мини-версия.
Более подробно о возможностях умной колонки можно узнать на официальном сайте "Ростелекома".
* Wink ("Винк")
ПАО "Ростелеком"Реклама
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