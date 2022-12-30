Алтайский футболист вошёл в список самых талантливых молодых игроков

Кроме Карпукаса в список попали ещё 10 игроков Российской премьер-лиги:

30 декабря 2022, 10:33, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Алтайский футболист вошёл в список самых талантливых молодых футболистов по версии Международного центра спортивных исследований. Рейтинг опубликован на сайте организации

В него попал уроженец Бийска, а ныне игрок московского «Локомотива» Артём Карпукас. На позиции опорного полузащитника он занял десятое место с рейтингом 15,6. Лидером здесь назван Пабло Майя из бразильского «Сан-Паулу» (34,4). В целом в рейтинг вошли игроки, родившиеся после 1 января 2002 года, и накопившие наибольший опыт в официальных играх в 2022 году. Учитывались игровое время футболистов, соревновательный уровень матчей и их результат. Всего в рейтинге представлены 200 игроков — по десять лучших на 20 разных позициях.

Кроме Карпукаса в список попали ещё 10 игроков Российской премьер-лиги: Ираклий Манелов, Сергей Волков, Олакунле Олусегун (все — «Краснодар»), Александр Коваленко, Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара), Даниил Худяков («Локомотив», Москва), Саба Сазонов, Арсен Захарян («Динамо», Москва), Виктор Мелехин («Ростов», Ростов-на-Дону) и Даниил Денисов («Спартак», Москва).