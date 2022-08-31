Алтайский стрелок Сергей Каменский завоевал две награды в Казани

Алтайский снайпер Сергей Каменский завоевал две награды в Казани. Там проходит турнир по пулевой стрельбе в рамках Спартакиады сильнейших спортсменов России.

29 августа бийчанин занял второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. А 30-го числа он вновь стал серебряным призёром в упражнении «стрельба из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений».

Таким образом, теперь в копилке сборной Алтайского края три медали Спартакиады.

Ранее Анна Аэдма из Камня-на-Оби заняла третье место в женском турнире по боксу в весовой категории до 54 килограммов.