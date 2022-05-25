Английская премьер-лига одобрила продажу ФК «Челси»
Стоимость сделки согласовали на отметке 5,3 млрд долларов
25 мая 2022, 09:30, Никита Черников
Правление Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли, совладельца «Лос-Анджелес Доджерс», пишет РИА Новости.
Стоимость сделки согласовали на отметке 5,3 млрд долларов. Она будет завершена после выдачи британским правительством лицензии на продажу и удовлетворительного окончания всех финальных этапов.
С 2003 года лондонский ФК «Челси» принадлежал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. В марте 2022 года Великобритания внесла миллиардера в санкционный список, заморозив его активы в стране. АПЛ, в свою очередь, отстранила предпринимателя от должности главы футбольного клуба.
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