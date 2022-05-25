Английская премьер-лига одобрила продажу ФК «Челси»

Правление Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли, совладельца «Лос-Анджелес Доджерс», пишет РИА Новости.

Стоимость сделки согласовали на отметке 5,3 млрд долларов. Она будет завершена после выдачи британским правительством лицензии на продажу и удовлетворительного окончания всех финальных этапов.

С 2003 года лондонский ФК «Челси» принадлежал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. В марте 2022 года Великобритания внесла миллиардера в санкционный список, заморозив его активы в стране. АПЛ, в свою очередь, отстранила предпринимателя от должности главы футбольного клуба.