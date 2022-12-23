Барнаулец Соболев отказался считать себя лучшим нападающим в российском футболе

Нападающий московского «Спартака» и уроженец Барнаула Александр Соболев не стал называть себя лучшим нападающим страны.

По его словам, сам он себя не оценивает — нужно, чтобы об этом говорили другие.

«Семь игр в порядке, а потом в двух-трёх не забил, и всё, ты уже не в порядке. И тебе твои слова, когда ты говорил, что ты в порядке, припомнят», — цитирует форварда LiveResult.

Ранее Соболев рассказал, как создание семьи сказалось на его карьере. По словам футболиста, именно это обстоятельство повлияло на то, что он сейчас играет в составе «красно-белых».