Барнаулец Соболев отказался считать себя лучшим нападающим в российском футболе

По словам спортсмена, об этом должны говорить другие

23 декабря 2022, 09:35, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Нападающий московского «Спартака» и уроженец Барнаула Александр Соболев не стал называть себя лучшим нападающим страны.

По его словам, сам он себя не оценивает: нужно, чтобы об этом говорили другие.

«Семь игр в порядке, а потом в двух-трёх не забил, и всё, ты уже не в порядке. И тебе твои слова, когда ты говорил, что ты в порядке, припомнят», — сказал форвард в интервью YouTube-каналу «Ля Буда».

Ранее Соболев рассказал, как создание семьи сказалось на его карьере. По словам футболиста, именно это обстоятельство повлияло на то, что он сейчас играет в составе «красно-белых».