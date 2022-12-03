Барнаульский болельщик рассказал, как фанаты из других стран относятся к нашим на ЧМ в Катаре

Футбольный болельщик из Барнаула встретился в Катаре с журналистом «Матч ТВ» и поделился своими впечатлениями о ЧМ-2022.

Мужчина рассказал, что приехал с другими фанатами на этот чемпионат под впечатлением от мирового первенства, которое прошло в России в 2018 году.

«Там было великолепно, решили прочувствовать всё ещё раз. В целом атмосфера здесь замечательная, но в России было более душевно, люди были более весёлые, общительные. Но и здесь очень много людей из различных стран, которые интересуются, откуда мы, когда видят российский флаг. Все говорят нам только хорошие и положительные вещи. Здесь очень не хватает шумных российских болельщиков. Надеюсь, сборная России попадёт на следующий чемпионат мира», — сказал уроженец краевой столицы.

Напомним, вечером 3 декабря начинается плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. В субботу пройдут первые два матча 1/8 финала турнира.