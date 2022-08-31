Баскетбол, ММА и гонки. Какие спортивные мероприятия пройдут в Барнауле на День города?

Столица Алтайского края 3 сентября отметит 292-летие. По случаю Дня города в Барнауле пройдут фестивали, концерты и различные выставки. Также в этом году ожидается большое количество спортивных состязаний на различных площадках. Рассказываем, как «по-спортивному» отметить день рождения Барнаула в 2022 году.

Какие мероприятия пройдут на площади Сахарова?

Именно эта площадь станет основным местом для турниров. Здесь состоятся состязания по армрестлингу, марафон по поднятию гири, фестиваль силовых видов спорта, шахматный турнир, соревнования по плаванию, волейболу, хоккею на траве, спортивному ориентированию, сдача норм ГТО и мастер-классы для жителей и гостей города. Для людей с ограниченными возможностями здоровья проведут соревнования по бочче, также будут работать площадки специальных настольных игр.

В 10:00 на площади Сахарова начнутся городские соревнования по уличному баскетболу на Кубок города Барнаула. У «Титов-Арены» установят пять баскетбольных площадок, где в течение дня любители популярной игры смогут выявить сильнейшую дворовую команду. Играть будут в формате три на три. Участвовать в Кубке может любой желающий.

Кроме того, 3 сентября 30 спортивных школ, клубов, федераций представят мастер-классы, показательные выступления спортсменов и тренеров. Также на сцене на площади Сахарова наградят юных спортсменов и пройдёт общегородской фитнес-марафон.

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Какие мероприятия пройдут на Старом базаре?

Там состоится межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА «Алтайское сражение». Зрителей ожидают 10 поединков с участием не только спортсменов-любителей, но и профессионалов. Соревнования начнутся в 17:00 и пройдут на пешеходной улице Мало-Тобольской возле Старого базара.

Это единственные спортивные площадки на День города?

Нет. На гребном канале пройдут гонки на лодках-драконах среди студентов. Также на территории Трассы здоровья состоится Всероссийский день бега «Кросс нации». В биатлонном комплексе Алтайского краевого училища олимпийского резерва состоится чемпионат города по летнему биатлону. На футбольных аренах Барнаула запланированы футбольные турниры для разных категорий, а на трассе «Турина гора» организуют соревнования по мотогонкам.