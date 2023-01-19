БК "Барнаул" одержал первую выездную победу в сезоне

Для команды Олега Тена это первый гостевой успех в сезоне 2022/23 года

19 января 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Очередной матч мужской баскетбольной Суперлиги против краснодарской "СШОР-Локомотив-Кубань" состоялся 18 января и завершился с результатом 83:65 в пользу барнаульцев.

Счёт по четвертям – 21:20, 19:13, 20:12, 23:20. Самым результативным у победителей стал Максим Григорьев, который набрал 22 очка.

Для команды Олега Тена это первый гостевой успех в сезоне 2022/23 года. Тем не менее барнаульцы остались на 12-м месте в турнирной таблице Суперлиги.

Следующий матч алтайские баскетболисты проведут 21 января вновь на выезде. Соперником "горожан" станет один из лидеров турнира – московская "Руна".