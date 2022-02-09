Церемонию награждения фигуристов на Олимпийских играх в Пекине отложили

Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине отложили. Как сообщает Inside The Games, инцидент возник из-за допинг-пробы одного из российских спортсменов.

По информации ряда других источников, проблема может заключаться в тестах спортсмена другой страны. Речь может идти не только о допинге, но и, возможно, о наркотиках.

Представители МОК не называют конкретных причин задержки церемонии награждения. В Олимпийском комитете России от комментариев по инциденту также отказываются.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что задержка связана с положительным тестом на коронавирус у одного из спортсменов.

Напомним, что россияне взяли золото в командном турнире по фигурному катанию.