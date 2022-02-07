Российские фигуристы досрочно завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине

Сборная России по фигурному катанию досрочно обеспечила себе золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. В её составе выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.

После выступления спортивных пар сборная России обошла ближайших преследователей на семь очков, а танцорам оставалось только попасть в тройку, чтобы обеспечить национальной команде золото.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов после своего проката заработали 128,17 балла, что гарантировало им второе место в своей категории и первое место сборной России в общем зачёте.