Футболисты барнаульского «Динамо» проиграли в Екатеринбурге. Матч первенства России среди команд второй лиги против «Урала-2» состоялся 21 сентября и завершился поражением алтайской команды с результатом 2:3.

После первого тайма динамовцы вели 1:0 благодаря точному удару Артёма Яркина. Однако после перерыва алтайские футболисты пропустили трижды подряд, а сами сумели забить лишь раз. Отличился Владимир Завьялов. Для уральцев эта победа стала первой в сезоне 2022/23 года.

Теперь в активе екатеринбуржцев 5 очков. Тем не менее «Урал-2» по-прежнему на последнем, 12-м месте турнирной таблицы. В активе «Динамо» осталось 6 очков. Барнаульцы располагаются на 10-й строке. В следующем туре 24 сентября команда Олега Яковлева в гостях встретится с «Челябинском».