Футбольный «Зенит» продал своего капитана во французский «Лион» за 2 млн евро

Деян Ловрен в составе клуба из Санкт-Петербурга дважды выигрывал чемпионат России

02 января 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: fc-zenit.ru

Хорватский защитник Деян Ловрен перешёл из петербургского «Зенита» во французский «Лион». Об этом сообщила пресс-служба российской команды. Ловрен заключил контракт с «Лионом» до 30 июня 2025 года.

33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 года. До этого он играл за «Ливерпуль», в составе которого стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. Также в карьере хорвата были загребское «Динамо», «Интер» (Запрешич), «Лион» и «Саутгемптон».

В составе «Зенита» Ловрен провёл 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с «Зенитом» защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.



За сборную Хорватии Ловрен провёл 78 матчей, в которых забил пять голов. На чемпионате мира, который прошёл в России, Ловрен вместе с национальной командой добрался до финала. На ЧМ-2022 в Катаре защитник помог хорватам завоевать бронзу.