Главный тренер барнаульского "Университета" вошёл в топ самых преданных тренеров в российском волейболе

Иван Воронков руководит командой с 1980 года

17 января 2023, 10:29, ИА Амител

Иван Воронков (задний ряд, в центре) / Фото: vkuniver.ru

Главный тренер барнаульского "Университета" Иван Воронков занял второе место в топе самых преданных тренеров в российском волейболе. Список опубликовала Всероссийская федерация волейбола.

В него вошли отечественные специалисты, которые большую часть своей карьеры проводят у руля одного клуба.

Воронков руководит командой 44 сезона – с 1980 года. За это время "студенты" выигрывали чемпионат Алтайского края, становились призёрами Кубка Сибири и Дальнего Востока, Спартакиады народов Сибири, а также пробились в высшую лигу «А» чемпионата России по волейболу. Дольше Воронкова в одной команде работает только известный тренер Николай Карполь. Он возглавляет женскую "Уралочку" из Екатеринбурга на протяжении 54 сезонов – с 1969 года.