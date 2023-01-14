Хоккеисты "Динамо-Алтай" проиграли самарскому ЦСК ВВС

Единственную шайбу в составе динамовцев забросил в ворота соперника Владислав Янцен

14 января 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ХК "Динамо-Алтай" на выезде уступил самарскому ЦСК ВВС. Третья игра четырёхматчевой серии в рамках первенства ВХЛ состоялась 13 января поздним вечером по алтайскому времени и завершилась поражением барнаульских хоккеистов со счётом 1:2.

Единственную шайбу в составе динамовцев забросил в ворота хозяев льда Владислав Янцен.

Напомним, 10 и 11 января соперники уже дважды сыграли в Самаре. В первой встрече «лётчики» праздновали победу — 5:1. А на следующий день барнаульцам удалось взять реванш в серии буллитов — 4:3.

Сегодня ЦСК ВВС и "Динамо-Алтай" проведут заключительный матч серии. Он начнётся в 20:00 по местному времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте "Алтайский спорт".