Как прошли полуфиналы чемпионата мира 2022 и кто вышел в финал

Матч за золото чемпионата мира 2022 состоится 18 декабря

15 декабря 2022, 10:44, Антон Дегтярев

Кубок мира / Фото: unsplash.com

На чемпионате мира 2022 года в Катаре прошли полуфинальные матчи. Определились финалисты турнира, которые сыграют за золото 18 декабря. За день до этого болельщиков ждёт матч за третье место. Amic.ru рассказывает, как закончились полуфиналы и какие команды претендуют на кубок.

Как прошли полуфиналы?

Полуфиналы чемпионата мира закончились без особых сюрпризов. В обоих матчах фавориты одержали победу.

13 декабря Аргентина взяла верх над Хорватией со счётом 3:0. Мяч с пенальти забил Лионель Месси, дублем также отметился Хуан Альварес.

14 декабря Франция победила Марокко со счётом 2:0. Голы на счету Тео Эрнандеса и Коло-Муани.

Какие матчи нас ещё ждут?

На турнире осталось всего две игры. 17 декабря Марокко и Хорватия в 22:00 по барнаульскому времени сыграют за третье место. Финал мундиаля между Францией и Аргентиной состоится 18 декабря, тоже в 22:00 по барнаульскому времени. Обе игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Кто сейчас лучший бомбардир и распасовщик?

За место лучшего бомбардира турнира сейчас соревнуются представители двух команд-финалистов. По пять голов у аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе. Ближайшие преследователи — аргентинец Хулиан Альварес и француз Оливье Жиру, у них по четыре забитых мяча.

На первом месте по голевым пасам пока четыре человека — это англичанин Гарри Кейн, португалец Фернандеш, аргентинец Лионель Месси и француз Антуан Гризман. Последние двое ещё могут оторваться от конкурентов в финале. Первые двое с турнира вылетели вместе со своими сборными.

Напомним, что чемпионат мира 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Мундиаль перенесли с лета на зиму из-за слишком жаркой погоды Катаре. В финальной стадии участвуют 32 сборные, России среди них не было, потому что от турнира её отстранили.