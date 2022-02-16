Когда фигуристки разыграют медали на Олимпиаде, где смотреть по ТВ и какие шансы у россиянок
Камила Валиева пока идёт на первом месте, но её отрыв от конкуренток незначительный
Две российские спортсменки лидируют после короткой программы у женщин в фигурном катании на олимпийском турнире. На первом месте идёт Камила Валиева, чьё участие было под угрозой из-за допингового скандала. На второй строчке с небольшим отставанием — Анна Щербакова. Ещё одна россиянка, Александра Трусова, находится на четвёртом месте.
Когда фигуристки покажут произвольную программу?
Уже совсем скоро — в четверг, 17 февраля. По её итогам и будет определена окончательная тройка призёров. Начало соревнований в 17:00 по барнаульскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале “Россия 1”. Наши спортсменки выйдут на лёд ближе к концу программы, примерно в 19:30.
Кто ещё, кроме россиянок, претендует на медали?
В числе главных соперниц — две японки: Каори Сакамото идёт на третьем месте, а Вакаба Хигучи — на пятом. Пока отрыв россиянок недостаточно велик, чтобы расслабиться. Ещё до начала турнира эксперты предсказывали, что россиянки займут весь пьедестал почёта.
А как быть с Валиевой? Ей отдадут медаль, если она окажется в тройке лучших?
Пока до конца непонятно. Ранее МОК сообщил, что церемонию награждения проводить не будут, если Валиева завоюет медаль. Сегодня появились ещё дополнительные (и не самые приятные) подробности. Результат Валиевой в произвольной программе будет засчитан как предварительный до окончания расследования. То же относится и к командному турниру фигуристов.
Есть какие-то новые подробности насчёт допинг-пробы Валиевой?
Да, газета The New York Times утверждает, что в допинг-пробе российской фигуристки было найдено три разных вещества, которые используются для лечения сердечных заболеваний. Ранее было известно только об одном препарате — триметазидине. Обнаруженные вещества не только лечат от болезней сердечно-сосудистой системы, но и повышают выносливость, указано в сообщении. Помимо триметазидина, по данным газеты, в пробе Валиевой были обнаружены гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещённых препаратов.