Кровь, танцы и нокауты. Как в Барнауле прошел турнир по боксу «Битва на Алтае» с иностранными спортсменами

Главным событием вечера стал бой между Моналисом Мапапа из Конго и россиянином Василием Штыком

23 декабря 2022, 16:01, Антон Дегтярев

"Битва на Алтае" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

Нокауты, кровь, красивые девушки, танцы и даже стихи — всё это увидели барнаульцы на вечере бокса «Битва на Алтае», который прошёл 22 декабря в 18:00 в барнаульской «Титов-Арене». Посмотреть на известных боксёров из Алтайского края и других регионов России, а также с Кубы и из Конго приехали фанаты этого вида спорта и первые лица Барнаула. Бои шли около четырёх часов, но зрители ни на секунду не заскучали и оставались на трибунах до самого конца состязаний. В финале мероприятия состоялось главное событие вечера — битва на ринге между россиянином и боксёром из Конго. Как закончились спарринги и чем запомнился турнир — в материале amic.ru.

«Способность держать удар»

Турнир «Битва на Алтае» стал настоящим праздником для любителей бокса из Барнаула. И действительно — уровень мероприятия был высоким. Прекрасные ринг-гёрлз с модельной внешностью и походкой выносили флаги и таблички с номерами раундов, на экранах со всех сторон большого ринга шла трансляция боёв, ведущий громогласно объявлял участников, а собравшиеся зрители изо всех сил поддерживали своих фаворитов.

Торжественное открытие турнира было недолгим. Началось оно с гимна России, а затем организаторы поздравили зрителей с началом состязаний.

«Рад приветствовать всех на этом замечательном событии. Мы во все времена с огромным почтением относились к профессиональному спорту. В наше непростое время, когда весь народ вынужден сплотиться, те ценности, которые поддерживает профессиональный бокс и профессиональный спорт, наиболее важны. Это способность держать удар, добиваться победы, какой ценой она бы нам ни давалась», — отметил генеральный директор объединения «Энергия» Владислав Малов.

Президент промоутерской компании «Русь», экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд тоже отметил важность соревнований и рассказал о своём уважительном отношении к Сибири.

«Сибирь и сибиряки являются оплотом и главным фундаментом нашей страны. Бокс тому явное подтверждение. Очень много представителей ходят на международную арену. Барнаул славен своими традициями, здесь прекрасная школа, поэтому я желаю всем развития, успеха и давайте наблюдать шикарный бокс в исполнении ребят», — сказал Григорий Дрозд.

Кроме того, на открытии присутствовал мэр Барнаула Вячеслав Франк. Ещё один почетным гостем «Битвы на Алтае» был известный боксёр, чемпион мира Руслан Проводников. Он прочитал для зрителей стихотворение Роберта Рождественского «Человеку надо мало».

«Битва на Алтае» в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

Кто участвовал и кто победил?

В «Битве на Алтае» участвовали спортсмены из Барнаула, Бийска, Новороссийска, Крымска, Прокопьевска, Архангельска, Улан-Удэ, а также с Кубы и из Конго. Всего 22 декабря прошло семь боёв:

Максим Борисов (Барнаул) — Николай Коваленко (Крымск);

Никита Буренков (Прокопьевск) — Алексей Терентьев (Бийск);

Сергей Кожухарь (Крымск) — Карен Авитесян (Барнаул);

Владимир Калашников (Иркутск) — Вадим Ситнер (Барнаул);

Тихон Нестеров (Иркутск) — Ярослав Безсолов (Архангельск);

Вадим Лубсанов (Иркутск) — Лениер Гонсалес (Куба);

Моналис Мапапа (Конго) — Василий Штык (Россия).

Главным событием вечера стал последний бой между Моналисом Мапапа и Василием Штыком. По программе он должен был длиться 10 раундов, но занял куда меньше времени. В спарринге победил Моналис Мапапа. Встреча завершилась техническим нокаутом. Кстати, ещё один нокаут в «Битве на Алтае» был в самой первой паре.

А вот предпоследний, соглавный спарринг между Вадимом Лубсановым и Лениером Гонсалесом (он состоял из шести раундов) завершился ничьей. Бой не оставил зрителей равнодушными: они оценили горячий танец кубинца под ритмичную музыку.

В спаррингах между россиянами в первой паре победил Максим Борисов, во второй — Никита Буренков, в третьей — Сергей Кожухарь, в четвёртой — Владимир Калашников, а в пятой — Тихон Нетесов.

«Битва на Алтае» в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

Чем ещё запомнился турнир?

Главным разочарованием турнира стала смена боксёров-участников. Василий Штык сначала должен был боксировать с Артышом Лопсаном из Тывы, но Лопсан от боя отказался и его заменили на Моналиса Мапапу.

Второй по значимости встречей вечера должен был стать бой между дагестанцем Арсланом Ялыевым и бразильцем Игором Адиэлом, но Ялыев сломал руку и спарринг отменился.

Для нескольких российских спортсменов бои «Битвы на Алтае» стали дебютными в профессиональном боксе. Например, «новичком» был Максим Борисов. После своей победы спортсмен признался, что бой был для него волнительным, и поблагодарил всех, кто за него переживал.

«Всё отлично. В планах только идти вперед и тренироваться. Хочется, чтобы дальше всё было только хорошо», — прокомментировал он свою победу.

Некоторые спарринги закончились не бескровно. Например, в третьей паре ещё в начале встречи лицо разбили Сергею Кожухарю, ему понадобилась медицинская помощь. Но боксёр из Крымска всё-таки смог довести встречу до победы.