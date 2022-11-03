Легкоатлет Шубенков рассказал, почему не может переехать из Барнаула в Москву

Легкоатлет Сергей Шубенков в интервью «Матч ТВ» объяснил, почему живёт в Барнауле и не переезжает в Москву.

«Уезжают ведь обычно за деньгами. У меня в этом плане всё просто: после переезда в Москву денег не прибавится. Скорее, убавится, поскольку жизнь в Москве дороже», — сказал спортсмен.

Также добавил, что условия для тренировок в столице «тоже далеко не самые радужные», так как до манежей там нужно ещё добраться: «Попробуй потренируйся после полутора часов на общественном транспорте!»

«И потом, всеми своими успехами я обязан своему тренеру Сергею Клевцову, а он пока здесь, в Барнауле», — заключил Шубенков.

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Ранее стало известно, что Сергей Клевцов претендует на получение Национальной спортивной премии. Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики выдвинул его на участие в конкурсе «Гордость России» в категории «Тренер года».

Подопечные Клевцова Сергей Шубенков и Савелий Савлуков в минувшем летнем сезоне выиграли все официальные старты. В частности, легкоатлеты заняли первые места в своих дисциплинах на чемпионате страны и Всероссийской спартакиаде.