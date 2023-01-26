МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, которые не поддержали СВО

Если атлет нарушит одно из правил, указанных комитетом, то его вновь лишат возможности выступать

26 января 2023, 09:25, ИА Амител

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МОК рассмотрит возможность возвращения на международную арену российских и белорусских спортсменов, которые не поддержали СВО. Выступать они будут под нейтральным флагом.

"Ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта. Таким образом, следует дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при соблюдении строгих условий, таких как выступление в качестве "нейтрального спортсмена", и никоим образом не представлять своё государство, как это уже происходит в профессиональных лигах, особенно в Европе, США и Канаде, а также в некоторых индивидуальных профессиональных видах спорта", – цитирует пресс-релиз комитета "Интерфакс".

В МОК заявили, что участвовать в соревнованиях могут только спортсмены, полностью соблюдающие олимпийскую хартию. За нарушение правил, установленных комитетом, атлетов снова будут исключать.