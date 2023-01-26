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МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, которые не поддержали СВО

Если атлет нарушит одно из правил, указанных комитетом, то его вновь лишат возможности выступать

26 января 2023, 09:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

МОК рассмотрит возможность возвращения на международную арену российских и белорусских спортсменов, которые не поддержали СВО. Выступать они будут под нейтральным флагом.

"Ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта. Таким образом, следует дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при соблюдении строгих условий, таких как выступление в качестве "нейтрального спортсмена", и никоим образом не представлять своё государство, как это уже происходит в профессиональных лигах, особенно в Европе, США и Канаде, а также в некоторых индивидуальных профессиональных видах спорта", – цитирует пресс-релиз комитета "Интерфакс".

В МОК заявили, что участвовать в соревнованиях могут только спортсмены, полностью соблюдающие олимпийскую хартию. За нарушение правил, установленных комитетом, атлетов снова будут исключать.

 

Комментарии 14

  • Политика не должна быть связана со спортом никаким образом, спорт и сама олимпиада была создана как объединяющее, примиряющее мероприятие. Но на западе все как обычно извратили и вывернули наизнанку.
    26 января, Гость   Ответить
  • посмотрим, как быстро переобуваются.
    26 января, Гость   Ответить
  • Спорт всегда был частью политики и будет. И у Нас и у "них". Обратитесь к истории ОИ. Обратные утверждения "спорт вне политики" - фантазия. Спорт лишь одно из проявлений политики. Спортсмен под нейтральным флагом - это поражение государства, т.е. хуже чем последнее место. Даже у профессионалов без политики никак.
    26 января, Гость   Ответить
  • Да кто же им разрешит в своей стране, не поддерживать СВО и отпустит на соревнования.
    26 января, Гость   Ответить
  • Да кто же им разрешит в своей стране, не поддерживать СВО и отпустит на соревнования.___ Совершенно верно
    26 января, Гость   Ответить
  • Спортсмен под нейтральным флагом - это поражение государства.=== А кто решает вопрос о замене государственного флага на нейтральный?МОК,членами которого являются не представители национальных олимпийских комитетов, а физические лица." 70 человек не имеют никакого вообще отношения к Олимпиаде в плане представления стран.Единственный источник финансирования МОК — это частный сектор."А кто платит девушке,тот её и танцует.Тут не спортивным потом пахнет, а деньгами от богатых дядей.
    26 января, Гость   Ответить
  • Не должно быть никакого нейтрального флага, никогда, это уже точно политика. ОИ должны объединять спортсменов со всех стран, под их национальными флагами, это без вариантов. Без флага и символов своей страны выступать вообще не имеет смысла.
    26 января, Гость   Ответить
  • Это вопрос, связанный с желанием Запада поломать какое то подобие консенсуса в России по поводу СВО. Не, тут желающих нагадить полно, что в Москве, что в Барнауле. Нет, просто если в целом брать, то общество не поделилось на 50/50 или другие, еще меньшие проценты в пользу СВО. В целом общество за. Так они придумали, что можно спортсменов отломить от общества. Сейчас у всех тотальный бан - нельзя нигде выступать. С нашими футбольными командами даже на сборах не хотят играть ни одна европейская команда - типа у них давление общества. А тут предложили - ты же всю жизнь был спортсменом, проливал пот за то чтобы стать лучшим, зарабатывать деньги, ты ничего другого не умеешь… Давай мы тебя вернем?) Без флага, без гимна, без страны - для тебя же это не важно, для тебя же важно соревноваться и зарабатывать бабло (а профессиональный спорт сейчас такое огромное бабло). Просто надо осудить свою страну, свой народ. Мол война это плёхо) Типа ты просто мирный чел всемирной страны. Я не знаю кто на такое из наших согласится. Даже конъюнктурный Шубенков не стал такое делать. Ну, по крайней мере пока не стал. Но тот, кто такое сделает - тот предатель. И его гасить надо будет любыми способами. Есть же другие примеры - США, НХЛ, Филадельфия Флайерз, один из старейших клубов лиги. И простой игрок, отнюдь не звезда, Ваня Проворов. Отказался надеть на себя атрибутику ЛГБТ, как требовал клуб и лига. Сказал, что он рашиан ортодокс и ему религия такое не позволяет. Так что вы думаете - через 10 часов вся форма с его фамилией была раскуплена по всем США. Даже там люди есть, которые не следуют мнению типа общества.
    26 января, Гость   Ответить
  • Но тот, кто такое сделает - тот предатель. ---- Ну хорош уже, дураков то нет, пропаганда уровень 0.
    26 января, Гость   Ответить
  • Ну хорош уже, дураков то нет, пропаганда уровень 0. **** Тут не было никакой пропаганды, просто частное мнение. Дураков, говорите нет? Ну ОК, просто тогда перечислите тут спортсменов, осудивших СВО, и ставших соревноваться под эгидой МОК. Ну, камон, ты же такой смелый буратина.
    26 января, Гость   Ответить
  • Со своей страной нужно быть и в радости и в трудную минуту. Если спортсмен готов предать страну, то он предатель. Спортсмен, журналист, музыкант, какая разница. Не зря говорят Родина мать, а кто мать предает, тот предатель. Если спортсмен начал выступать под нейтральным флагом, значит ему деньги важнее Родины.
    26 января, Гость   Ответить
  • Решили заманить ящиком печенья и бочкой варенья...
    26 января, Гость   Ответить
  • Теннисисты все давно живут за границей, они лишь формально граждане РФ. Ещё те спортсмены, что собираются сменить спортивное гражданство. Вот эти две категории могут принять предложение МОК. Остальные вряд ли захотят по доброй воле получить уголовную статью.
    26 января, Гость   Ответить
  • Вот так и лепят предателей и изменников. Это вторая и самая крутая стадия измены. Первая начальная это выступление спортсменов не под флагом своей страны. Главное возмущает тот факт что к этому приложила руку и власть открыв дорогу к изменничеству последней предлагаемой стадии осуждения публично своей страны и ее политики.
    26 января, Гость   Ответить
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