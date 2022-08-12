«Несмотря на август, холодно». Известная биатлонистка рассказала о тренировках на Алтае

«Несмотря на август, вечером все ходят в куртках и шапках, холодно. На третий день сбора накрыла „горняшка“ — пиковый день акклиматизации. Весь день находилась в зоне турбулентности», — написала о тренировках на высокогорном алтайском перевале известная российская биатлонистка Лариса Куклина у себя в телеграм-канале.

«Уже несколько дней нахожусь на сборе на Семинском перевале. Высота здесь около 1750 метров, погода крайне непредсказуемая», — добавила спортсменка.

Правда, вскоре всё у Ларисы наладилось, 10 августа она сообщила, что на следующий день после «горняшки» самочувствие её пришло в норму и она выложила снимок с четырёхчасового похода по горам, а ещё через сутки она уже фотографировалась на фоне мишеней с подписью: «Солнце на Алтае».

Фото: Лариса Куклина / t.me/s/larakuklina

Вместе с Ларисой на Семинский перевал приехали и другие члены сборной России по биатлону. И не только они. Здесь вместе с группой главного тренера Юрия Каминского была замечена исключённая из сборной Украины Екатерина Бех, которая теперь будет выступать в чемпионате России, пишет «Спорт-Экспресс». Скорее всего, она станет представлять Московскую область.

Екатерина попала в кадр на общем снимке биатлонистов, поднявшихся на вершину алтайской горы Сарлык. Фото выложил биатлонист Евгений Емерхонов.

Фото: Евгений Емерхонов

Каминский, правда, заявил, что к Бех не имеет никакого отношения, она занимается самостоятельно, а на Сарлыке просто сфотографировалась вместе с коллегами.

Сам Юрий Каминский отметил на Семинском перевале день рождения в кругу своих подопечных, о чём написала Лариса Куклина. Тренеру испекли эксклюзивный торт, украшенный серебряным биатлонистом.

Фото: Лариса Куклина / t.me/s/larakuklina

А о тренировках в Республике Алтай Юрий Каминский в интервью «Матч ТВ» посетовал на то, что база на Семинском уже устарела.

— Семинский перевал и Сочи — полноценная замена Обертиллиаху, Бельмекену и другим европейским горам?

— Семинский перевал самая эффективная гора из всех, которые я знаю. Но поскольку база построена давно, есть несколько недостатков: отсутствует хороший тренажёрный зал, несовременное стрельбище с мишенями на верёвках, одним выстрелом иногда закрываются по две мишени сразу. Асфальт, спасибо главе Республики Алтай Олегу Хорохордину, новый, к тренировочным трассам вопросов нет. Рядом, правда, проходит Чуйский тракт. Раньше движение по нему было не очень плотным, совершали на роллерах подъём в гору. Сейчас машин стало больше, тренироваться опасно. Пока не можем решить проблему, а это важный аспект в подготовке.

— В Сочи было две базы, осталась одна. «Хмелевские озера» сменили собственника, больше нас там не ждут, хотя по природным условиям это место сопоставимо с Семинским перевалом. На «Лауре» же очень коварная высота — 1450 метров. Своеобразная гора: ветер с моря — одна переносимость, с гор — другая. Сложно просчитать эффект, а для тренера это головная боль.

— Зато там есть всё, что нужно для сборов. Дорога под шлагбаумом, машин мало, тренируйся сколько хочешь. Хороший тренажёрный зал, восстановительный центр, бассейн, отличные условия проживания. Трасса сделана больше для зимы, пара поворотов слишком круты для роллеров, но есть надежда, что «Газпром» решит вопрос. В целом тренировочный КПД Семинского перевала выше.

Напомним, что в Горный Алтай для участия в экологической акции прилетела экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, которая перед очисткой Телецкого озера успела покрасоваться на одной из турбаз в бикини.