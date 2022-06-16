Новым главным тренером барнаульского «Динамо» стал Олег Яковлев

Сегодня президент футбольного клуба «Динамо-Барнаул» Алексей Алексеевич Минин представил нового наставника команды тренерскому штабу. Согласно сообщению на сайте клуба, им стал Олег Яковлев.

В ближайшее время Олег Иванович встретится с футболистами, которые готовы защищать цвета динамовского клуба в следующем сезоне. А на следующей неделе динамовцы пройдут углубленное медицинское обследование и приступят к тренировкам.

Напомним, что бывший игрок «Динамо Барнаул», защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров рассматривает вариант возвращения в Россию.

Журналисты обратили внимание, что через год у 31-летнего спортсмена заканчивается контракт с футбольной командой, и поинтересовались у него, думает ли он о поиске более амбициозного проекта. Футболист, в свою очередь, заявил, что в текущих реалиях задумался о возвращении на родину.