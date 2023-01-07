Олимпиада, новый министр и недостроенные ФОКи. Чем запомнился 2022 год для алтайского спорта

Подводим итоги небогатого на спортивные события года

07 января 2023, 08:05, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

2022 год, несмотря на отстранение российских спортсменов от международных стартов, всё равно был богат на события. Впрочем, успешными их назвать сложно: в Алтайском крае так и не смогли построить ни один из современных физкультурно-спортивных комплексов, а наши атлеты успели принять участие только в зимней Олимпиаде, которая прошла в начале февраля в Пекине. Впрочем, в регионе появился новый министр спорта — им стал Максим Рябцев. Рассказываем о главных спортивных событиях, которые произошли в Алтайском крае в 2022 году.

Олимпиада

Зимние Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля 2022 года. На соревнованиях разыграли 109 комплектов наград в семи видах спорта. Алтайский край на Олимпиаде представляли два спортсмена (могло бы быть и больше, но лыжница Яна Кирпиченко в последний момент не попала в сборную на фоне плохих результатов). В Пекин в составе национальной команды отправились конькобежец Виктор Муштаков и биатлонист Даниил Серохвостов. Причём оба являются воспитанниками местных спортивных школ, а не приехали выступать за Алтайский край из другого региона.

Если Серохвостов не ярко проявил себя в Пекине, то Муштаков выступил достойно. Виктор занял девятое место на дистанции 500 метров и восьмое — на 1000-метровке. Кроме этого, он чемпион России в спринтерском многоборье, победитель Кубка России на отдельных дистанциях и серебряный призёр Кубка России в спринтерском многоборье.

Кто ещё вошёл в число лучших спортсменов края?

Также комиссия краевого Минспорта определила десятку лучших спортсменов в олимпийских видах спорта, назвала тройку сильнейших паралимпийцев, троих наиболее отличившихся атлетов в видах спорта, не входящих в программу Олимпийских игр, три олимпийские надежды — спортсменов не старше 18 лет, лучшего спортсмена-ветерана, лучшую команду по игровым видам спорта и лучших тренеров Алтайского края в 2022 году.

В число десяти лучших спортсменов 2022 года, по мнению Минспорта, помимо Муштакова, вошли Анна Аэдма (бокс), Анастасия Гришина (биатлон), Никита Денисов (лыжи), Сергей Каменский (пулевая стрельба), Полина Миллер (лёгкая атлетика), Сергей Найдин (гимнастика), Савелий Савлуков (лёгкая атлетика), Даниил Серохвостов (биатлон), Сергей Шубенков (лёгкая атлетика). Лучшими тренерами названы Денис Капустин и Сергей Клевцов.

Недостроенные ФОКи

Три современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле и ледовую арену в Бийске не успели достроить в 2022 году. Возводят объекты в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В общей сложности на развитие инфраструктуры регион получил около 1,2 миллиарда рублей. Закончить спортивные объекты помешал скачок цен на стройматериалы, а также медлительность подрядчиков.

Работы начались в 2021 году, их планировали завершить до конца 2022-го, но сроки сдачи сдвинулись. По словам представителя подрядчика, это связано с удорожанием строительных материалов, санкционными ограничениями и постоянными изменениями в проектно-сметной документации. При этом степень готовности объектов разная: некоторые, как Центр смешанных единоборств в Барнауле на улице Взлётной, практически готовы и осталось лишь установить оборудование, а также получить необходимые документы на ввод объекта в эксплуатацию. Другие же ФОКи придётся достраивать чуть дольше. Все четыре спорткомплекса будут сданы в феврале.

Новый министр

В 2022 году в Алтайском крае сменился министр спорта. Занимавший эту должность Алексей Перфильев покинул её в апреле. Нового руководителя ведомства не могли назначить полгода. И только в начале ноября Виктор Томенко назначил на этот пост Максима Рябцева. Он пришёл работать в министерство в 2019-м году из Федерации хоккея региона. Курировал работу со спортивными федерациями. После отставки Алексея Перфильева на протяжении нескольких месяцев руководил ведомством.

Новый шахматный дом

Одним из главных событий года стало открытие после ремонта нового краевого шахматного клуба в самом центре города — по адресу Советская, 4. Его площадь в два раза больше, чем прошлое помещение на улице Гоголя, в котором много лет занимались шахматисты. На реконструкцию шахматного центра из краевого бюджета выделили около 30 миллионов рублей. Часть из этих средств — около 3 миллионов — ушло на создание специального компьютерного класса с прозрачными столами, аналогов которого в России практически нет. Профессиональные игроки и руководство Федерации шахмат региона уверены, что появление такого современного шахматного центра позволит вывести и без того один из самых популярных видов спорта в Алтайском крае на новый уровень.