Площадки ГТО и центр единоборств. Какие спортивные объекты появятся в Алтайском крае в 2022 году?

За 2022 год в Алтайском крае построят более 10 новых спортивных объектов. Об этом в своём Instagram рассказал министр спорта региона Алексей Перфильев.

В регионе возведут семь площадок ГТО — в Баевском, Курьинском, Локтевском, Панкрушихинском, Табунском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах. Также сейчас строятся три спорткомплекса в Барнауле. В центрах на улицах Сиреневой и Юрина смогут заниматься в среднем 500 человек в день. На Взлётной появится центр единоборств на 200 человек. Сдача всех объектов — в конце 2022 года.

Из запланированных на 2022 год объектов самый крупный уже открыли — универсальный спортивный комплекс в селе Быстрый Исток. В него вложили 36 млн рублей из краевого бюджета. Он приспособлен для баскетбола, волейбола, мини-футбола. В комплексе будут проходить уроки физкультуры, а также районные и межрайонные соревнования.

Бизнес края также делает свой вклад в развитие спортивной инфраструктуры Алтая. Один из крупнейших фитнес-центров скоро откроется в Индустриальном районе Барнаула. В нём предусмотрены площадки и для детского спорта. Центр будет принимать 400 гостей в час. Также Перфильев рассказал о планах бизнеса вложить 100 млн рублей в строительство аэропарка в Павловском районе.

Ранее amic.ru рассказывал, что сметы сразу нескольких строящихся в Алтайском крае спортивных комплексов выросли примерно на 20-30%. Причина подорожания, как и во всей отрасли в целом, — в высокой цене на металл и строительные материалы.