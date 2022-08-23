Президент барнаульского «Динамо» объяснил провальное начало сезона

Президент ФК «Динамо-Барнаул» Алексей Минин в своём обращении к болельщикам объяснил серию поражений в начале сезона 2022/23. Сообщение опубликовано на сайте команды.

По словам Минина, после четырёх проигрышей на старте первенства Второй лиги и одного в Кубке России многие заговорили о кризисе в команде и необходимости отставки главного тренера. Президент считает, что неприятные для динамовцев результаты случились по объективным причинам.

«Перед началом сезона в „Динамо“ пришёл целый ряд футболистов и новый главный тренер Яковлев не успел до конца разобраться в возможностях, имеющихся в обойме спортсменов. На сложившуюся ситуацию в команде напрямую повлияла болезнь Олега Ивановича, которая случилась в то время, когда надо было искать причины поражений в выездных матчах и готовиться к домашним играм с „Амкаром“ и „Зенитом“. Результат же кубковой игры стал вдвойне болезненно неприятным для каждого динамовца», — написал он.

Минин предложил не торопиться с отставкой главного тренера Олега Яковлева, так как у него ещё есть время до конца осени исправить положение.

Напомним, 21 августа футболисты барнаульского «Динамо» впервые выиграли в сезоне 2022/23, забив пять мячей в ворота «Химика-Августа» из Чувашии.