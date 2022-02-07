Российские прыгуны с трамплина впервые в истории завоевали медаль Олимпийских игр

Сборная России по прыжкам с трамплина завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях на Олимпиаде-2022. Эта медаль стала первой для России в прыжках с трамплина на Олимпиадах.

В последний раз награды в этой дисциплине удостаивались советские спортсмены на Играх 1968 года – тогда Владимир Белоусов завоевал золото.

В составе сборной в Пекине выступали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. Команда в сумме набрала 890,3 метра, опередив Канаду с 844,6 м. Недостижимыми оказались словенцы — они прыгнули на 1001,5 метра.

У команд Германии, Японии, Австрии и Норвегии не засчитали по прыжку из-за проблем с комбинезонами.

Ранее сборная России по фигурному катанию досрочно обеспечила себе золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. В её составе выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.