Российских фигуристов могут лишить золотых медалей из-за положительного допинг-теста Валиевой

Российских фигуристов, которые завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, могут лишить медалей. Об этом сообщает британское издание Inside the Game.

По информации источников, МОК в данный момент находится под серьёзным давлением из-за сложившейся ситуации. Рассматривается вопрос о лишении россиян золотых медалей, а также вопрос о недопуске Камилы Валиевой до соревнований одиночниц.

При этом журналист Василий Конов в своём телеграм-канале утверждает, что о лишении медалей не может быть речи. На это, по его словам, влияет несколько факторов. Во-первых, тесты, к которым возникли вопросы, Валиева сдавала до Олимпиады (предположительно, в декабре, — прим. ред.). Во-вторых, препарат, обнаруженный в анализах фигуристки, не мог повлиять на её спортивные результаты.

Официальное решение МОК по данной ситуации пока не озвучил. Напомним, что ранее стало известно о задержке церемонии награждения фигуристов. Сообщалось, что причиной мог стать коронавирус у одного из спортсменов, а также подозрительные результаты допинг-теста.

Также отметим, что “Спорт-Экспресс”, который сообщал о возможном недопуске Валиевой, удалил пост.



