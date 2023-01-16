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Современный спортцентр могут построить в Бийске к 2030 году

Большой спорткомплекс хотят возвести в наукограде уже несколько лет

16 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс могут построить к 2030 году в Бийске. Возможность возведения объекта обсудил глава наукограда Виктор Щигрев с министром спорта Алтайского края Максимом Рябцевым.

"Обсудили немало актуальных для Бийска вопросов. Это и завершение строительства крытого катка на стадионе "Прогресс", и включение нашего города в различные региональные и федеральные программы по строительству новых и ремонту уже действующих спортивных объектов, в том числе и по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса на территории города", – написал в своём телеграм-канале Виктор Щигрев.

Жители Бийска уже много лет просят краевые власти возвести большой спорткомплекс. Обсуждалось даже возможная площадка для объекта: возле кадетской школы рядом с управлением ГОЧС. Потом ФОК планировали разместить в районе Зелёного клина. Экс-министр спорта края Алексей Перфильев заявлял, что Бийск нуждается как минимум в двух универсальных спортивных комплексах. Однако их строительство должно начаться после того, как достроят три ФОКа в Барнауле. Когда это произойдёт – неясно. Строители уже выбились из графика и, по данным Минспорта, сдавать объекты планируют весной этого года.

Отметим, в 2023 году должна быть введена в эксплуатацию ледовая арена на стадионе "Прогресс". Дворец станет вторым проектом в истории края, построенным в рамках государственно-частного партнёрства. Общая стоимость ледовой арены, где смогут заниматься хоккеисты и фигуристы, составит более 470 миллионов рублей. Часть средств выделила компания "Сибирский центр строительных материалов", директором которой является Андрей Цуркан.

Жители наукограда ждали ледовый дворец более десяти лет. Построить его планировали ещё в 2008 году, но денег на работы не нашли. Новым проектом предусматривается крытый каток с трибуной на 250 мест. Размер здания – 90 на 30 метров. Здесь разместится огороженная ледовая арена размером 30 на 60 метров, а также два спортивных зала. На входе будет фойе, касса, гардероб.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИСпорт

 

Комментарии 8

  • Это самое классное в работе чиновников любого уровня. Говорить о том , что будет через 5-10 лет. Когда все они будут либо на других должностях либо в тюрьме. Про спорткомплекс на "Клевчени" так уже лет десять говорят. А ещё была замечательная стратегия развития Барнаул 2020. По ней мы уже третий год почти в раю живём
    16 января, Гость   Ответить
  • Смешно
    16 января, Гость   Ответить
  • обещать ещё не значит жениться...
    16 января, Гость   Ответить
  • А если говорить про стратегию развития Бийска 2020, то мы сейчас ездим на скоростной электричке по ЖД до горного алтая. Умели же тогда обещать
    16 января, Гость   Ответить
  • За 8 лет или ишак сдохнет,или падишах.
    16 января, Гость   Ответить
  • Умели же тогда обещать" Они и сейчас умеют.
    16 января, Гость   Ответить
  • Отлично. Можно каждый день такие новости давать. К 30 году могут сделать то, а к 35-му могут сделать это. И пиши, что душа пожелает. Хоть метро, хоть 100-этажный небоскрёб.
    17 января, Гость   Ответить
  • Бийску ничто не поможет. Аццкая дыра. Была, есть, будет.
    17 января, Гость   Ответить
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