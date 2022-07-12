Стало известно, кто стал новым главным тренером ХК «Динамо-Алтай»

Евгений Бакланов стал новым главным тренером ХК «Динамо-Алтай», пишет «Толк» со ссылкой на директора клуба Руслана Чайкина.

В молодости Бакланов выступал за местные «Мотор» и «Алтай», новокузнецкий, серовский и ачинский «Металлург», прокопьевский «Шахтер», красноярский «Сокол», а также за шведский «Шеллефтео».

В тренерском штабе «Динамо-Алтай» работает с 2019 года. По мнению Чайкина, за это время 49-летний Бакланов набрался необходимого опыта и на сегодня «вполне заслуживает шанса проявить себя в качестве главного тренера».

Помогать Бакланову готовить команду к предстоящему сезону будут Александр Усачев и Артемий Лакиза, которые также вошли в тренерский штаб. Лакиза при этом — воспитанник барнаульского хоккея. В «Динамо-Алтай» он будет работать с защитниками и заниматься отбором спортсменов.

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