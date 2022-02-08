Татьяна Иванова завоевала первую в истории России медаль в женских санях

Российская саночница Татьяна Иванова заняла третье место на Олимпиаде в Пекине. Это первая олимпийская медаль в женских санях за всю российскую историю — последняя победа была на Играх-1980.

Иванова преодолела трассу за 3 минуты 54,507 секунды и проиграла Натали Гайзенбергер из Германии 1,053 секунды. Серебро также досталось немке — Анна Беррайтер пришла к финишу позже чемпионки на 0,493 сек.

Sports сообщает, что осенью Иванова получила травму, причём на этой же трассе в Пекине. Она зацепилась ногой за козырёк и получила трещину в кости и растяжение связок. Ей предлагали сделать операцию, однако в таком случае спортсменке пришлось бы долго лечиться — об участии в Олимпиаде пришлось бы забыть.

Вместо операции саночница ходила на костылях и носила ортез. Она вернулась к тренировкам уже в декабре, хотя по-прежнему не могла наступать на ногу. Иванова выступала так на этапах Кубка мира, выходя на старт в защите.

Ранее сборная России по прыжкам с трамплина завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях на Олимпиаде-2022. Эта медаль стала первой для России в прыжках с трамплина на Олимпиадах.