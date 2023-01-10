Умер известный алтайский турист Евгений Горбик

Прощание с ним состоится 12 января

10 января 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: Евгений Горбик / altaisport.ru

Известный алтайский турист, заслуженный путешественник России Евгений Горбик умер в возрасте 72 лет. Как пишет «Алтайский спорт», он ушёл из жизни 9 января после продолжительной болезни.

Прощание с ним состоится 12 января с 11:00 до 13:00 на проспекте Космонавтов, 64, в ритуальном зале Барнаульского похоронного дома (крематорий).

Евгений Горбик — мастер спорта СССР по спортивному туризму, мастер туризма международного класса, заслуженный путешественник России, заслуженный мастер туризма, обладатель нагрудного знака «Роза ветров» (за спортивные достижения в туризме I степени).

Начал заниматься туризмом в 1971 году. На базе алтайского завода «Ротор» организовал секцию спортивного туризма, которая вскоре начала лидировать в спортивных соревнованиях среди туристских клубов края. Сам Горбик преодолевал пешеходные, лыжные, горные и водные маршруты в Казахстане, Киргизии, Прибайкалье, на Алтае и Саянах. Также забирался на горы-четырёхтысячники Алтая, Монголии и швейцарских Альп.

Последние 20 лет профессионально занимался изучением и освоением туристского потенциала Монголии. Был идеологом Международного туристского-спортивного фестиваля «Great Altai. Большой Алтай». С 2006 по 2021 год возглавлял Федерацию спортивного туризма Алтайского края.

