В Бразилии объявили трехдневный траур после смерти Пеле

Президент страны Жаир Болсонару выразил соболезнования семье легендарного бразильца

30 декабря 2022, 09:10, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трехдневный траур после смерти легендарного футболиста Пеле. Об этом сообщает CNN Brasil.

Глава государства обратился к родственникам экс-футболиста. Он выразил им соболезнования, а также добавил, что Пеле «открыл Бразилию миру».

«Он превратил футбол в искусство и радость», — добавил Болсонару.

Напомним, что Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, скончался вечером 29 декабря. В последнее время бывший футболист испытывал серьезные проблемы со здоровьем.