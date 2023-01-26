Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" пройдёт в Барнауле

Забег состоится 12 февраля на базе отдыха "Славное" (ул. Широкая просека, 15)

26 января 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

В Барнауле в 2023 году вновь пройдёт всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

К участию в соревнованиях допускаются жители Алтайского края в трёх возрастных категориях, дистанция для каждой из которых составит от 2 до 10 км.

Комиссия по допуску будет работать с 8 по 10 февраля (с 10:00 до 18:00) по адресу: Барнаул, ул. Пролетарская, 65 (Министерство спорта Алтайского края) и 12 февраля (с 09:00 до 11:45) на базе отдыха "Славное".

Забег пройдёт 12 февраля на базе отдыха "Славное" по адресу ул. Широкая просека, 15.