Вторые по золоту, первые — по количеству наград. Как выглядит медальный зачёт Игр для россиян

Сборная России в третий день соревнований зимней Олимпиады в Пекине сумела завоевать ещё две медали — золотую и серебряную. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись фигуристы — победители командного турнира. А главную сенсацию преподнесли прыгуны с трамплина в новой дисциплине — смешанных соревнованиях у мужчин и женщин. До этого Россия никогда в своей истории не брала олимпийские медали в данном виде спорта, а представителям сборной СССР это удалось сделать лишь раз — в далёком 1968 году.

Теперь в общем зачёте сборная России располагается на втором месте, сумев завоевать два золота, три серебра и две бронзы. Лидируют пока шведы — у них три медали и все высшего достоинства. При этом по общему количеству наград (семь) равных нашим спортсменам нет.

Какие медали разыграют на Олимпиаде во вторник, 8 февраля

8 февраля в Пекине будет разыграно ещё 10 комплектов наград. У россиян хорошие перспективы сразу в нескольких видах. Во-первых, это лыжный спринт у мужчин и женщин. Многого по традиции болельщики ждут от Александра Большунова, Сергея Устюгова и Александра Терентьева. У женщин в числе главных претендентов Наталья Непряева.

Есть шансы на награды у россиян и в одной из самых зрелищных дисциплин — параллельном гигантском слаломе в сноуборде, причём как у мужчин, так и у женщин. Не исключено, что приятный сюрприз преподнесёт гонка на 20 км у биатлонистов, правда, в ней мы не увидим Даниила Серохвостова, представляющего Алтайский край. Он пропускает этот старт по решению тренерского штаба. Скорее всего, Серохвостов побежит спринт и гонку преследования (если в неё отберётся).

Не исключены победы отечественных конькобежцев на дистанции 1500 м. Наконец, ждём медалей от саночницы Татьяны Ивановой. Пока после двух попыток из четырёх она идёт третьей, уступая немкам.

Кроме того, во вторник стартует короткая программа у мужчин в фигурном катании, а ещё российские хоккеистки проведут заключительную игру в группе против команды Финляндии. По её итогам определится наш соперник в 1/4 финала.

Расписание самых интересных ТВ-трансляций с Олимпиады amic.ru собрал в инфографике. Ознакомиться с ней можно здесь.