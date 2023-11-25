Спортивные школы Барнаула закупили новое оборудование и инвентарь

Новое снаряжение получили легкоатлеты, хоккеисты, футболисты, боксеры и другие

25 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Спортивные школы Барнаула закупили оборудование, экипировку и инвентарь на 1,9 млн рублей, выделенных краевым Министерством спорта.

Как сообщили в мэрии, деньги пошли на оснащение учреждений для занятий легкой атлетикой, гимнастикой, футболом, хоккеем, боксом и другими видами спорта.

Ранее в этом году Минспорт региона также передал оборудование и инвентарь на 6,3 млн рублей для различных отделений барнаульских спортшкол.