Уроженец Барнаула забил гол в матче НХЛ

Благодаря Кириллу Марченко "Коламбус Блю Джекетс" выиграли со счетом 7:3

23 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уроженец Барнаула Кирилл Марченко отличился в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

23 ноября утром по алтайскому времени нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" забил гол и сделал результативную передачу в игре против "Чикаго Блэкхокс". В итоге его команда праздновала победу со счетом 7:3.

Марченко родился в 2000 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься хоккеем в спортшколе имени Алексея Черепанова. В 10-летнем возрасте Кирилл вместе с семьей переехал жить в Тюмень, где и продолжил хоккейные тренировки.

В 2018 году "Коламбус" выбрал Марченко во втором раунде драфта НХЛ. В прошлом сезоне форвард дебютировал в основе "жакетов".