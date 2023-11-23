Уроженец Барнаула забил гол в матче НХЛ
Благодаря Кириллу Марченко "Коламбус Блю Джекетс" выиграли со счетом 7:3
23 ноября 2023, 14:15, ИА Амител
Уроженец Барнаула Кирилл Марченко отличился в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23 ноября утром по алтайскому времени нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" забил гол и сделал результативную передачу в игре против "Чикаго Блэкхокс". В итоге его команда праздновала победу со счетом 7:3.
Марченко родился в 2000 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься хоккеем в спортшколе имени Алексея Черепанова. В 10-летнем возрасте Кирилл вместе с семьей переехал жить в Тюмень, где и продолжил хоккейные тренировки.
В 2018 году "Коламбус" выбрал Марченко во втором раунде драфта НХЛ. В прошлом сезоне форвард дебютировал в основе "жакетов".
07:31:50 24-11-2023
Ну вот, а здесь могли забрать, стал бы героем