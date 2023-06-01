На участке ещё несколько лет назад располагался аварийный дом

01 июня 2023, 08:25, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В центре Барнаула может появиться спортивный клуб: участок под строительство этого объекта мэрия выставила на торги. Территория располагается по соседству с замороженной стройплощадкой и пока на участке организована бесплатная открытая парковка на 50 автомобилей. Её используют жильцы ближайших домов и административных зданий.

Участок под строительство имеет площадь 25,9 сотки. Он образовался после того, как мэрия несколько лет назад расселила и снесла двухэтажный аварийный дом. Земля находится в территориальной зоне смешанной и общественно-деловой застройки местного значения (СОД-2), а часть – в зоне охраны инженерных сетей.

Парковка на ул. Димитрова, 152 / Фото: 2gis.ru

Согласно проекту планировки квартала "Строитель", который был подготовлен в 2018 году, участок предназначался для возведения двухэтажного спортцентра со спортзалом площадью 400 квадратных метров и помещением для физкультурно-оздоровительных занятий 450 "квадратов".

По условиям аукциона участок предоставляют в аренду на четыре года и десять месяцев. В течение этого времени инвестор должен сдать объект. Торги назначены на 29 июня. Начальная цена лота – 1,2 млн рублей.

Из проекта планировки квартала "Строитель" / Фото: "Альфа-Проект"

Сосед-долгострой

Рядом с реализуемым участком – на ул. Димитрова, 150, – находится заброшенная стройплощадка. Здесь в 2014 году компания "СтройГАЗ" планировала возвести 16-этажный ЖК с фасадами "под дерево" на 142 квартиры. Но вскоре обанкротилась, проект заморозили, успев построить лишь один этаж, и продала участок фирме "Оптима".

Однако сделку признали незаконной: "СтройГАЗ" реализовал участок уже находясь на пороге банкротства. В результате землю вернули прежнему владельцу и выставили на торги, чтобы средствами от продажи покрыть долги "СтройГАЗа". Её купила компания "Т-Строй", которая весной 2022 года решила возобновить работы, но затем снова заморозила.