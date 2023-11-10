Спортклубу для инвалидов в Барнауле нашли новый зал. Куда он переедет?

В новом помещении уже побывал глава города Вячеслав Франк

10 ноября 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Барнаульский физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Инваспорт" переедет в здание на улице Профинтерна, 37. Ранее здесь располагались ясельные группы детского сада № 92, но из-за сокращения количества детей всех воспитанников перевели в основное здание детсада на проспекте Ленина, 99. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Общая площадь нового клуба почти 800 квадратных метров. Половину этой площади займет МБУ "Центр тестирования ВФСК ГТО", вторую половину – клуб "Инваспорт".

Накануне новое помещение лично осмотрел глава города Вячеслав Франк. Вместе с ним на объекте побывали председатель правления Общественной организации "Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Инваспорт" Игорь Кузнецов, заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов и руководители профильных комитетов администрации города.

Вячеслав Франк поручил в ближайшее время завершить работу по подготовке документов, а также проработать вопрос проведения необходимого ремонта в помещениях.

"Для нас очень важно поддерживать таких спортсменов. Их результаты поражают. Воспитанники данного клуба участвовали в Паралимпийских играх в Лондоне и Пекине, становились чемпионами и призерами разного уровня", – отметил глава города.

В свою очередь, председатель правления Общественной организации "Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Инваспорт" Игорь Кузнецов остался доволен новым помещением. По его словам, оно лучше прежнего "дома" для спортсменов с ограниченными возможностями. Заниматься в зале на улице Профинтерна будет удобно.

Инваклуб для спортсменов в Барнауле

"Данное помещение станет местом притяжения людей с ограниченными возможностями. Ведь для членов клуба "Инваспорт" – это физическая, социальная реабилитация, спорт высших достижений, создание рабочих мест и трудоустройство инвалидов, защита их прав и интересов. В нашем клубе занимаются более 80 человек в возрасте от 20 до 70 лет. На базе клуба развиваются такие виды спорта, как: волейбол сидя, настольный теннис, пауэрлифтинг, лыжные гонки, бочча. Воспитанники нашего клуба становились чемпионами и призерами в различных видах спорта среди инвалидов. Мы готовы переехать, как только это станет возможным", – приводит пресс-служба мэрии слова Игоря Кузнецова.

Напомним, ранее спортивный клуб "Инваспорт" располагался в подвальном помещении дома по адресу ул. Деповская, 18. Здесь тренировались спортсмены с ограниченными возможностями. В апреле 2023 года в адрес клуба поступило предписание от АО "Барнаульская генерация" об освобождении занимаемого помещения в связи с прохождением через подвал магистральной трубы отопления. В итоге десятки человек могли лишиться возможности заниматься любимым делом. На ситуацию быстро отреагировали городские власти и нашли новое помещение.