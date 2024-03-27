Спорткомплекс предложили построить недалеко от Нового рынка в Барнауле

Объект возведут на пустующем участке, который жители микрорайона используют для выгула домашних животных

27 марта 2024, 10:00, ИА Амител

Бассейн / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В центре застроенного квартала недалеко от Нового рынка, на пр. Ленина, 125в, на торги выставили участок, предназначенный для возведения спортивного объекта. Территория в 28 соток сейчас пустует, на ней лишь растут многолетние деревья и кустарники.

Участок сдают в аренду на 4 года и 10 месяцев: именно в течение этого времени инвестор должен возвести спортивной объект. Начальная стоимость – 2,2 млн рублей. Аукцион назначен на 23 апреля 2024 года.

Территория находится в окружении многоквартирных домов, складов, гаражей. Рядом также расположен строящийся спорткомплекс (пр. Ленина, 121) с бассейном и двумя залами. Его начали возводить по заказу Финансового университета при Правительстве РФ в 2020 году.

По условиям контракта здание в 5 тыс. квадратных метров должны были построить в 2021 году, однако сроки неоднократно переносили.

Генодрядчик (компания "Арена" известного алтайского бизнесмена Михаила Дроздова) заявил, что сложности возникли из-за ошибок в проектной документации, а также удорожания стройматериалов. Ожидается, что долгострой завершат в 2024 году.

Еще один известный "сосед" аукционного участка – здание на пр.Ленина, 125. Его долгие годы использовали в коммерческих целях – помещения сдавали в аренду для организаций, но уже несколько лет объект стоит заброшенным и разрушается. Здание входило в актив имущества гостиницы "Колос", которая сейчас распродает недвижимость. Объект летом 2023 года приобрела компания "Альянс", которая работает в качестве подрядчика на барнаульских стройках.