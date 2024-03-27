Спорткомплекс предложили построить недалеко от Нового рынка в Барнауле
Объект возведут на пустующем участке, который жители микрорайона используют для выгула домашних животных
27 марта 2024, 10:00, ИА Амител
В центре застроенного квартала недалеко от Нового рынка, на пр. Ленина, 125в, на торги выставили участок, предназначенный для возведения спортивного объекта. Территория в 28 соток сейчас пустует, на ней лишь растут многолетние деревья и кустарники.
Участок сдают в аренду на 4 года и 10 месяцев: именно в течение этого времени инвестор должен возвести спортивной объект. Начальная стоимость – 2,2 млн рублей. Аукцион назначен на 23 апреля 2024 года.
Территория находится в окружении многоквартирных домов, складов, гаражей. Рядом также расположен строящийся спорткомплекс (пр. Ленина, 121) с бассейном и двумя залами. Его начали возводить по заказу Финансового университета при Правительстве РФ в 2020 году.
По условиям контракта здание в 5 тыс. квадратных метров должны были построить в 2021 году, однако сроки неоднократно переносили.
Генодрядчик (компания "Арена" известного алтайского бизнесмена Михаила Дроздова) заявил, что сложности возникли из-за ошибок в проектной документации, а также удорожания стройматериалов. Ожидается, что долгострой завершат в 2024 году.
Еще один известный "сосед" аукционного участка – здание на пр.Ленина, 125. Его долгие годы использовали в коммерческих целях – помещения сдавали в аренду для организаций, но уже несколько лет объект стоит заброшенным и разрушается. Здание входило в актив имущества гостиницы "Колос", которая сейчас распродает недвижимость. Объект летом 2023 года приобрела компания "Альянс", которая работает в качестве подрядчика на барнаульских стройках.
10:08:57 27-03-2024
Бывшие Садко, аврора, Обь - все бассейны на ленинском.
А в других районах города не нужны бассейны ?
10:16:15 27-03-2024
Гость (10:08:57 27-03-2024) Бывшие Садко, аврора, Обь - все бассейны на ленинском. А... Аврора и Обь на Ленинском? Так же как и Садко? Откуда вас навезли в столицу мира???....
10:35:27 27-03-2024
Гость (10:16:15 27-03-2024) Аврора и Обь на Ленинском? Так же как и Садко? Откуда вас на... Т.е 300 метров от Ленинского- это для вас охренеть как далеко? Вам нужен вход сразу с тротуара Ленинского?
10:52:58 27-03-2024
Понаехавший (10:35:27 27-03-2024) Т.е 300 метров от Ленинского- это для вас охренеть как далек... Если пишите, что бассейны на Ленинском, то они и должны быть на нем... А иначе у вас сплошное словоблудие выступает.. То 300 метров пройти, то 1,5 километра. Не далеко же от Ленинского?
10:44:47 27-03-2024
Гость (10:16:15 27-03-2024) Аврора и Обь на Ленинском? Так же как и Садко? Откуда вас на... Суть от этого не меняется, они находятся в центре!!! В Ленинском районе он ну очень нужен!!!
10:55:00 27-03-2024
Гость (10:44:47 27-03-2024) Суть от этого не меняется, они находятся в центре!!! В Ленин... Садко в центре? Откуда вас напривозили то, ответьте на вопрос??...
10:54:50 27-03-2024
Гость (10:16:15 27-03-2024) Аврора и Обь на Ленинском? Так же как и Садко? Откуда вас на... О, как аборигены плюсуют!!!
11:02:50 27-03-2024
Гость (10:54:50 27-03-2024) О, как аборигены плюсуют!!!... Вы понаехавшие сильнее заминусуете. Алга, вам балбесам.
17:11:34 28-03-2024
Гость (10:16:15 27-03-2024) Аврора и Обь на Ленинском? Так же как и Садко? Откуда вас на... Речь идёт о спальных районах,посёлках коттеджах. Мне не с руки переться с Солнечной на Новый рынок и назад вечером по пробкам. Ближе к народу надо быть.
10:51:14 27-03-2024
Гость (10:08:57 27-03-2024) Бывшие Садко, аврора, Обь - все бассейны на ленинском. А... А магис, адриатика, ривер Это тоже центр?
11:00:59 27-03-2024
Гость (10:51:14 27-03-2024) А магис, адриатика, ривер Это тоже центр? ... Они только про Обь и Аврору слышали... Гости города, чего от них еще ожидать...
11:08:17 27-03-2024
Гость (10:51:14 27-03-2024) А магис, адриатика, ривер Это тоже центр? ... Какое отношение "магис, адриатика, ривер" имеют к "Садко, аврора, Обь"? Ты сам то давно в городе? Много в последнее время селюков развелось - в худшем, ментальном смысле этого слова...
11:33:35 27-03-2024
Бассейн то какой длины?
12:47:43 27-03-2024
Готов поспорить, никто, включая и нас, аборигенов, не слышал про бассейн "Дельфин"... который в подвале многоэтажки располагался на ул. Деповской (тоже Ленинский, ага)
14:52:03 27-03-2024
Гость (12:47:43 27-03-2024) Готов поспорить, никто, включая и нас, аборигенов, не слышал... Даже ходили. И плавать там научились. И?
17:09:33 27-03-2024
Гость (12:47:43 27-03-2024) Готов поспорить, никто, включая и нас, аборигенов, не слышал... Проспорил. Я в соседнем доме жил.
18:50:25 27-03-2024
Лучше бы манеж построили для лёгкой атлетики. А то соревнования в тире проводят.
20:10:30 27-03-2024
В "Дельфине " было три бассейна , лягушатник , 10-и и 25- метровые ! :-) Прикольно, что люди помнят хорошие времена! Хе-хе