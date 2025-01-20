Кикбоксер из Барнаула отправился на шоу, чтобы выиграть 10 миллионов рублей

Александр Лепихов стал участником проекта ТНТ "Титаны"

20 января 2025, 17:50, ИА Амител

Участники шоу "Титаны" /Фото: канал ТНТ

Проект "Титаны" возвращается на телеканал ТНТ с 26 января. В этом году 111 спортсменов поборются за главный приз – 10 миллионов рублей. Среди участников – атлет из Барнаула. 28-летний Александр Лепихов является трехкратным чемпионом Кубка мира по кикбоксингу, мастером спорта по кикбоксингу, победителем первенства мира, победителем первенства России, трехкратным победителем первенства Европы, чемпионом Кубка России, трехкратным чемпионом Кубка мира.

Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, аналогов проекта сейчас на ТВ не существует.

"Подавал заявку и было очень большое желание попробовать себя, так как смотрел первый сезон и восхищался этим крутым проектом. И сегодня я здесь! Выигрыш хотел бы потратить на покупку квартиры в Москве!" – рассказал Александр.

Лепихов родился в Барнауле, но еще ребенком его родители уехали в Черкесск.

"Все родственники уже тоже разъехались из Барнаула. Могу сказать, что моя родина – это Черкесск. Так как в Барнауле я провел очень мало времени и больше туда не приезжал. Но хотелось бы побывать еще раз, узнать получше, где я родился", – поделился участник проекта.

К слову, почти все время Александр Лепихов посвящает спорту: работает тренером по боксу и кикбоксингу в Москве.

В новом сезоне шоу примут участие 111 атлетов. Среди тех, кто будет бороться за победу, – олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике, вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный, Герой России, космонавт-испытатель Анна Кикина, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, основатель первого кулачного промоушена TOP DOG в России и СНГ Данил Регбист Алеев, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, двукратный серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Владимир Морозов, легендарный боец UFC Алексей Олейник и многие другие.

Во втором сезоне спортсменам предстоит нырнуть в ледяную воду, протянуть 44-тонный кран, прыгнуть с пятиметровой башни без страховки, и это лишь малая часть грандиозных сюрпризов для атлетов и зрителей.