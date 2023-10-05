Спортсменам, пропускающим международные соревнования, будут платить

Потенциально ОКР не видит ни одного россиянина на Олимпийских играх в Париже

05 октября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Олимпийский комитет России будет платить спортсменам, пропускающим международные соревнования. Об этом рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Для золотых медалистов размер выплаты составит 500 тысяч рублей, для серебряных – 350 тысяч рублей и по 250 тысяч рублей для бронзовых медалистов.

Поздняков пояснил, что речь идет о тех атлетах, которые готовятся к соревнованиям и постоянно тренируются.

По словам главы ОКР, потенциально на предстоящих летних Олимпийских играх в Париже не будет ни одного спортсмена из России.