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Спортсменам, пропускающим международные соревнования, будут платить

Потенциально ОКР не видит ни одного россиянина на Олимпийских играх в Париже

05 октября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Олимпийский комитет России будет платить спортсменам, пропускающим международные соревнования. Об этом рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Для золотых медалистов размер выплаты составит 500 тысяч рублей, для серебряных – 350 тысяч рублей и по 250 тысяч рублей для бронзовых медалистов.

Поздняков пояснил, что речь идет о тех атлетах, которые готовятся к соревнованиям и постоянно тренируются.

По словам главы ОКР, потенциально на предстоящих летних Олимпийских играх в Париже не будет ни одного спортсмена из России.

Спорт

Комментарии 3

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Гость

00:18:59 06-10-2023

Ещё одна новая статья расходов.

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Гость

07:47:14 06-10-2023

Гость (00:18:59 06-10-2023) Ещё одна новая статья расходов.... обалдеть тут-то что не так?

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Гость

08:48:10 06-10-2023

Гость (07:47:14 06-10-2023) обалдеть тут-то что не так?... Все расходы за твой счёт.

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