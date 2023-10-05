Спортсменам, пропускающим международные соревнования, будут платить
Потенциально ОКР не видит ни одного россиянина на Олимпийских играх в Париже
05 октября 2023, 22:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Олимпийский комитет России будет платить спортсменам, пропускающим международные соревнования. Об этом рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.
Для золотых медалистов размер выплаты составит 500 тысяч рублей, для серебряных – 350 тысяч рублей и по 250 тысяч рублей для бронзовых медалистов.
Поздняков пояснил, что речь идет о тех атлетах, которые готовятся к соревнованиям и постоянно тренируются.
По словам главы ОКР, потенциально на предстоящих летних Олимпийских играх в Париже не будет ни одного спортсмена из России.
00:18:59 06-10-2023
Ещё одна новая статья расходов.
07:47:14 06-10-2023
Гость (00:18:59 06-10-2023) Ещё одна новая статья расходов.... обалдеть тут-то что не так?
08:48:10 06-10-2023
Гость (07:47:14 06-10-2023) обалдеть тут-то что не так?... Все расходы за твой счёт.