Спортсмены Алтайского края стали первыми в Китае на играх "Большой Алтай"

Алтайские спортсмены завоевали 24 медали за три дня соревнований

19 января 2024, 14:15, ИА Амител

Фото: предоставлено Минспорта Алтайского края

Команда Алтайского края по сумме всех медалей стала лидером на первых зимних играх "Большой Алтай" в Китае, сообщили в региональном Минспорте.

11 алтайских спортсменов выступили в состязаниях по горнолыжному, конькобежному спорту, сноуборду, фигурному катанию, лыжным гонкам и ски-альпинизму.

"24 медали за три дня соревнований завоевали алтайские спортсмены на первых зимних играх "Большой Алтай", которые проводились среди юношей и девушек 2005 года рождения и моложе на горнолыжном курорте "Цзянцзуюньшань" в КНР с 16 по 18 января", – рассказали в министерстве.

Спортсмены, завоевавшие медали:

лыжники Григорий Огнев, Александра Ильина, Михаил Бибикин в копилку команды внесли пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали;

конькобежцы Анастасия Трошина и Михаил Куликов пополнили командный зачет пятью золотыми и тремя серебряными медалями;

горнолыжники Варвара Сорокина и Кирилл Редкозубов добыли одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали;

сноубордисты Михаил Черкашин и Эвелина Вогнерубова завоевали две серебряные медали;

фигуристка Анастасия Галицкая добыла одну золотую медаль.

В первых зимних играх "Большой Алтай" состязались 154 спортсмена из четырех государств: России, Казахстана, Китая, Монголии.