Спортсмены Алтайского края стали первыми в Китае на играх "Большой Алтай"
Алтайские спортсмены завоевали 24 медали за три дня соревнований
19 января 2024, 14:15, ИА Амител
Команда Алтайского края по сумме всех медалей стала лидером на первых зимних играх "Большой Алтай" в Китае, сообщили в региональном Минспорте.
11 алтайских спортсменов выступили в состязаниях по горнолыжному, конькобежному спорту, сноуборду, фигурному катанию, лыжным гонкам и ски-альпинизму.
"24 медали за три дня соревнований завоевали алтайские спортсмены на первых зимних играх "Большой Алтай", которые проводились среди юношей и девушек 2005 года рождения и моложе на горнолыжном курорте "Цзянцзуюньшань" в КНР с 16 по 18 января", – рассказали в министерстве.
Спортсмены, завоевавшие медали:
- лыжники Григорий Огнев, Александра Ильина, Михаил Бибикин в копилку команды внесли пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали;
- конькобежцы Анастасия Трошина и Михаил Куликов пополнили командный зачет пятью золотыми и тремя серебряными медалями;
- горнолыжники Варвара Сорокина и Кирилл Редкозубов добыли одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали;
- сноубордисты Михаил Черкашин и Эвелина Вогнерубова завоевали две серебряные медали;
- фигуристка Анастасия Галицкая добыла одну золотую медаль.
В первых зимних играх "Большой Алтай" состязались 154 спортсмена из четырех государств: России, Казахстана, Китая, Монголии.
14:23:54 19-01-2024
Там походу одни алтайкрайские физкультурники и участвовали
20:23:27 19-01-2024
Гость (14:23:54 19-01-2024) Там походу одни алтайкрайские физкультурники и участвовали ... Фу таким быть..
18:44:53 21-01-2024
Не понял! А почему не в России???????Это что за нацсепаратизм. ????Что край готовят отдать китаю??????