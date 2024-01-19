НОВОСТИСпорт

Спортсмены Алтайского края стали первыми в Китае на играх "Большой Алтай"

Алтайские спортсмены завоевали 24 медали за три дня соревнований

19 января 2024, 14:15, ИА Амител

Фото: предоставлено Минспорта Алтайского края

Команда Алтайского края по сумме всех медалей стала лидером на первых зимних играх "Большой Алтай" в Китае, сообщили в региональном Минспорте.

11 алтайских спортсменов выступили в состязаниях по горнолыжному, конькобежному спорту, сноуборду, фигурному катанию, лыжным гонкам и ски-альпинизму.

"24 медали за три дня соревнований завоевали алтайские спортсмены на первых зимних играх "Большой Алтай", которые проводились среди юношей и девушек 2005 года рождения и моложе на горнолыжном курорте "Цзянцзуюньшань" в КНР с 16 по 18 января", – рассказали в министерстве.

Спортсмены, завоевавшие медали:

  • лыжники Григорий Огнев, Александра Ильина, Михаил Бибикин в копилку команды внесли пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали;
  • конькобежцы Анастасия Трошина и Михаил Куликов пополнили командный зачет пятью золотыми и тремя серебряными медалями;
  • горнолыжники Варвара Сорокина и Кирилл Редкозубов добыли одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали;
  • сноубордисты Михаил Черкашин и Эвелина Вогнерубова завоевали две серебряные медали;
  • фигуристка Анастасия Галицкая добыла одну золотую медаль.

В первых зимних играх "Большой Алтай" состязались 154 спортсмена из четырех государств: России, Казахстана, Китая, Монголии.

Алтайский край Спорт Китай Соревнования

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:23:54 19-01-2024

Там походу одни алтайкрайские физкультурники и участвовали

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

20:23:27 19-01-2024

Гость (14:23:54 19-01-2024) Там походу одни алтайкрайские физкультурники и участвовали ... Фу таким быть..

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:44:53 21-01-2024

Не понял! А почему не в России???????Это что за нацсепаратизм. ????Что край готовят отдать китаю??????

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров