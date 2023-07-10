Спортсмены из Барнаула стали победителями соревнований по легкой атлетике

Турнир "Мемориал Георгия Нечеухина" состоялся 8−9 июля в Челябинске

10 июля 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Спортсмены из Барнаула стали победителями всероссийских соревнований "Мемориал Георгия Нечеухина". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Савелий Савлуков выиграл в беге на дистанцию 400 метров. Екатерина Уткина стала лучшей в прыжках в высоту, преодолев планку в 186 сантиметров.

Евгений Молчанов также завоевал золото в прыжках в высоту, покорив отметку в 7 метров 20 сантиметров.

Турнир "Мемориал Георгия Нечеухина" состоялся 8−9 июля в Челябинске.