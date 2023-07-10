Спортсмены из Барнаула стали победителями соревнований по легкой атлетике
Турнир "Мемориал Георгия Нечеухина" состоялся 8−9 июля в Челябинске
10 июля 2023, 17:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Спортсмены из Барнаула стали победителями всероссийских соревнований "Мемориал Георгия Нечеухина". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Савелий Савлуков выиграл в беге на дистанцию 400 метров. Екатерина Уткина стала лучшей в прыжках в высоту, преодолев планку в 186 сантиметров.
Евгений Молчанов также завоевал золото в прыжках в высоту, покорив отметку в 7 метров 20 сантиметров.
Турнир "Мемориал Георгия Нечеухина" состоялся 8−9 июля в Челябинске.
17:52:33 10-07-2023
В высоту прыгнул аж на 7 с лишком метров? Даже если с шестом, то это мировой рекорд, который вряд ли превзойдут в этом столетии. Ну нельзя, ребята, такую ахинею нести.
20:43:54 10-07-2023
Гость (17:52:33 10-07-2023) В высоту прыгнул аж на 7 с лишком метров? Даже если с шестом... Понятно, что в длину. Обидно. Джесси Оуэнс за 8 прыгал 90 лет назад.Я прыгал 6.40 в 11 классе 30 лет назад, а сейчас это достижение
01:46:41 11-07-2023
Раньше , чтобы стать чемпионом края по прыжкам в длину надо было прыгать в район 8 м, а 7,2 м - это был примерно первый разряд