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Спортсмены из Барнаула стали победителями соревнований по легкой атлетике

Турнир "Мемориал Георгия Нечеухина" состоялся 8−9 июля в Челябинске

10 июля 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Спортсмены из Барнаула стали победителями всероссийских соревнований "Мемориал Георгия Нечеухина". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Савелий Савлуков выиграл в беге на дистанцию 400 метров. Екатерина Уткина стала лучшей в прыжках в высоту, преодолев планку в 186 сантиметров. 

Евгений Молчанов также завоевал золото в прыжках в высоту, покорив отметку в 7 метров 20 сантиметров.

Турнир "Мемориал Георгия Нечеухина" состоялся 8−9 июля в Челябинске.

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Комментарии 3

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Гость

17:52:33 10-07-2023

В высоту прыгнул аж на 7 с лишком метров? Даже если с шестом, то это мировой рекорд, который вряд ли превзойдут в этом столетии. Ну нельзя, ребята, такую ахинею нести.

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Пузырек

20:43:54 10-07-2023

Гость (17:52:33 10-07-2023) В высоту прыгнул аж на 7 с лишком метров? Даже если с шестом... Понятно, что в длину. Обидно. Джесси Оуэнс за 8 прыгал 90 лет назад.Я прыгал 6.40 в 11 классе 30 лет назад, а сейчас это достижение

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Гость

01:46:41 11-07-2023

Раньше , чтобы стать чемпионом края по прыжкам в длину надо было прыгать в район 8 м, а 7,2 м - это был примерно первый разряд

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