Спрос на цифровые услуги при оформлении ипотеки в Банке ДОМ.РФ вырос в два раза

Чаще всего такими услугами пользуются жители столичных городов и Центральной России

20 июня 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: Банк ДОМ.РФ

С начала 2023 года при оформлении ипотечного кредитования в Банке ДОМ.РФ цифровым сервисом подтверждения доходов и занятости воспользовались 9,7 тыс. человек. Общий объем сделок с использованием электронного сервиса превысил 56 млрд рублей, что больше показателя аналогичного периода прошлого года в два раза. В 2023 году доля таких сделок составила почти 60%, а в 2022 году – 46%.

В топ-10 по востребованности электронного подтверждения вошли:

Москва и Московская область – 70% выдач на сумму свыше 27 млрд рублей, а рост составил почти 2,5 раза;

Самарская область (66% сделок, рост в 2,3 раза);

Ленинградская область (64%, рост в 3,2 раза);

Санкт-Петербург (62%, рост в 1,8 раза);

Тюменская область (60%, рост в 1,7 раза);

Приморский край (57%, рост в полтора раза);

Новосибирская область (55%, рост в 1,9 раза);

Свердловская область (52%, рост на 10%);

Краснодарский край (20%, рост в 1,6 раза).

Отказ от бумажных носителей для подтверждения кредитоспособности граждан при оформлении кредитов стал еще одним шагом на пути к снижению документооборота, отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. Это значительно упрощает сбор и оформление документов при сохранении безопасности сделок. Для банка имеет высокую значимость то, что это соответствует трендам устойчивого развития.

Чаще всего сервисом пользуются заемщики при оформлении ИТ-ипотеки и рефинансировании кредита – доля электронного подтверждения сделок по данным программам составляет около 100%. По "Дальневосточной ипотеке" – 65,6%, "Льготной на новостройки" и рыночной программе на первичном рынке – 55%. Семьи с детьми воспользовались сервисом в 50% случаев, клиенты, покупающие вторичное жилье, – 47%.

В дистанционном формате подать заявку на кредитование можно в личном кабинете ипотечного клиента, в том числе через сайт госуслуг: на данный момент так регистрируется больше 60% клиентов, в том числе с использованием сервиса "Цифровой профиль гражданина". С начала 2023 года количество таких регистраций увеличилось больше чем на 13%.

Интеграция с цифровым профилем гражданина сделала процесс кредитования намного проще, заявил руководитель подразделения "Диджитал" Банка ДОМ.РФ Олег Комлик. Банки получают информацию о физических лицах на одном ресурсе и отказываются от бумажных носителей. Благодаря этому заявители могут значительно быстрее получать решения по ипотеке, а многие документы поступают автоматически. В итоге каждый месяц растет количество сделок, регистрируемых через ИТ-сервисы Банка ДОМ.РФ.