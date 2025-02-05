Спрос на однокомнатные квартиры в Барнауле вырос на 11%

Барнаульцы проявляют все больший интерес к однокомнатным квартирам и студиям

05 февраля 2025, 20:05, ИА Амител

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В четвертом квартале 2024 года в Барнауле спрос на однокомнатные квартиры на вторичном рынке жилья вырос на 11%, следует из отчета аналитиков "Авито Недвижимость".

"В краевой столице наблюдается рост интереса к однокомнатным квартирам (+11%) и студиям (+10%)", – говорится в исследовании.

Спрос на вторичное жилье увеличился в 20 городах. Лидерами по росту стали Кемерово (+24%), Москва (+23%), Новосибирск (+18%), Севастополь (+17%) и Екатеринбург (+14%).

Динамику вторичного рынка жилья анализировали в 45 российских городах. Предложение по России в целом увеличилось на 9%. Наиболее заметный рост отмечается в сегментах однокомнатных квартир (+14%), студий и двухкомнатных квартир (+11% в каждом). На динамику предложения продолжает влиять переход части собственников с рынка продажи вторичного жилья на рынок долгосрочной аренды.

"Одним из ключевых факторов роста на вторичном рынке в четвертом квартале стали альтернативные сделки, когда покупка нового жилья осуществляется за счет средств от продажи старой квартиры", – отметил Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".

Что касается цен, в четвертом квартале 2024 года самые доступные квартиры на вторичном рынке были в Смоленске (3,9 млн рублей), Ульяновске (4 млн рублей) и Брянске (4,1 млн рублей).

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