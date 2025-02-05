Спрос на однокомнатные квартиры в Барнауле вырос на 11%
Барнаульцы проявляют все больший интерес к однокомнатным квартирам и студиям
05 февраля 2025, 20:05, ИА Амител
В четвертом квартале 2024 года в Барнауле спрос на однокомнатные квартиры на вторичном рынке жилья вырос на 11%, следует из отчета аналитиков "Авито Недвижимость".
"В краевой столице наблюдается рост интереса к однокомнатным квартирам (+11%) и студиям (+10%)", – говорится в исследовании.
Спрос на вторичное жилье увеличился в 20 городах. Лидерами по росту стали Кемерово (+24%), Москва (+23%), Новосибирск (+18%), Севастополь (+17%) и Екатеринбург (+14%).
Динамику вторичного рынка жилья анализировали в 45 российских городах. Предложение по России в целом увеличилось на 9%. Наиболее заметный рост отмечается в сегментах однокомнатных квартир (+14%), студий и двухкомнатных квартир (+11% в каждом). На динамику предложения продолжает влиять переход части собственников с рынка продажи вторичного жилья на рынок долгосрочной аренды.
"Одним из ключевых факторов роста на вторичном рынке в четвертом квартале стали альтернативные сделки, когда покупка нового жилья осуществляется за счет средств от продажи старой квартиры", – отметил Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".
Что касается цен, в четвертом квартале 2024 года самые доступные квартиры на вторичном рынке были в Смоленске (3,9 млн рублей), Ульяновске (4 млн рублей) и Брянске (4,1 млн рублей).
"В Барнауле средняя стоимость квартиры составила 5,8 млн рублей, стоимость квадратного метра – 117 тысяч рублей", – рассказали аналитики.
20:50:17 05-02-2025
Ну, вот, не понятно отчего строители беспокоятся. Рост же!!! Стройте сплошные дома из однокомнатных и студий. Можно вообще все в одной комнате, и комната, и кухня, и туалет с душем. Маркетологи обыграют эти удобства лёгкостью и доступностью.
00:46:46 06-02-2025
Гость (20:50:17 05-02-2025) Ну, вот, не понятно отчего строители беспокоятся. Рост же!!!... Меньше платить , вы коммуналку видели ? Ворот экономия ! Берите берите
10:21:39 06-02-2025
Гость (20:50:17 05-02-2025) Ну, вот, не понятно отчего строители беспокоятся. Рост же!!!... Так сейчас так и есть, и кухня и туалет с душем и комната, все в одном. Раньше это были комнаты а общаге по 20 м КВ с удобствами на этаже, а щас все в эти 20 м КВ засунули, зато все свое
21:12:30 05-02-2025
так и есть! я свои за год поднял аренду с 18 до 22 мес., так с руками отрывают! и это БЕЗ коммуналки
11:08:17 06-02-2025
Гость (21:12:30 05-02-2025) так и есть! я свои за год поднял аренду с 18 до 22 мес., та... Пока твои арендаторы не за опят соседей)
06:32:13 06-02-2025
Основная оставляющая коммунальных платежей тепло, которое платится с площади помещения. За однокомнатную плата в 2 раза меньше,чем за двухкомнатную.
19:19:32 06-02-2025
Гость (06:32:13 06-02-2025) Основная оставляющая коммунальных платежей тепло, которое пл... а в доме с энергосбережением вообще копейки!