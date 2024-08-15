На Алтае начали вакцинацию от гриппа. Кто может привиться бесплатно и как записаться?

Медики настоятельно рекомендуют привиться как можно раньше — потом вакцины может не хватить

15 августа 2024, 09:14, ИА Амител

Вакцинация в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Первая в 2024 году партия вакцины от гриппа уже поступила в Алтайский край. Одновременно с этим региональный Минздрав начал прививочную кампанию: препараты уже развозят в поликлиники. В этом году состав вакцин немного другой: популярную прививку, которую раньше ставили только за деньги, жители региона теперь могут получить бесплатно.

О том, как пройдет прививочная кампания в 2024 году, кто может поставить укол бесплатно и почему это нужно сделать как можно раньше, - в материале amic.ru.

"Совигрипп", "Ультрикс Квадри" и "ФЛЮ-М"

Всего на Алтай уже привезли 324 080 доз вакцин от гриппа. 104 770 из них — препарат "Совигрипп", который используют для взрослого населения. Еще 151 960 доз - "Ультрикс Квадри", которым прививают детей и взрослых из групп риска. Оставшиеся 67 350 доз — препарат "ФЛЮ-М", который впервые поставили в край для бесплатной вакцинации.

Но медикам эта вакцина уже давно знакома, подчеркивает главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

"Вакцина очень хорошо применяется в России. У нас она использовалась в негосударственных кабинетах. Ей активно прививались за собственный счет или за средства работодателей. А в этом году мы ее получили в рамках госконтракта для вакцинации взрослого населения. Это трехвалентная вакцина с усиленным иммунногенным составом. В первую очередь она предназначена для пожилого населения и людей с хроническими заболеваниями", - объяснила специалист.Она подчеркнула, что все полученные вакцины произведены в России и уже давно доказали свою эффективность и безопасность. Как и всегда, их состав специально переработали под предстоящий эпидсезон.

"Рекомендации по составу вакцин были представлены Всемирной организацией здравоохранения. В этом году у нас прогнозируются пандемический штамм A (H1N1), грипп A (H3N2) "Таиланд" и гриппы типа B "Австрия" и Пхукет"", - рассказала главный специалист отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Христина Манохина.По словам Переладовой, какую именно прививку вам поставят, решит врач по результатам консультации. Но если противопоказаний нет, а препарат есть в наличии, можно выбрать самому между "Совигриппом" и "ФЛЮ-М".

Фото: amic.ru

Идеальное время для прививки

Специалисты в один голос твердят о том, что прививаться нужно как можно скорее. Чем раньше пройти иммунизацию, тем быстрее сформируется иммунитет.

"Конкретных прогнозов на предстоящий эпидсезон нет. Но точно ясно, что циркуляция начнется уже в ноябре. Эта ситуация у нас повторяется из года в год. В прошлом году уже в первую неделю ноября пошли единичные случаи. Так что как раз есть время привиться и защититься", - рассказывает Манохина.Переладова добавила, что многие жители Алтайского края вспоминают про вакцинацию, когда эпидсезон уже в разгаре. А к этому времени препарат, как правило, уже заканчивается.

"У нас обычно, как вакцина заканчивается, начинается новая волна желающих. Люди, дождавшись декабря, вспоминают, что нужно привиться. Но если федеральную вакцину мы уже израсходовали, то прививку можно сделать лишь за свой счет. Поэтому нужно заняться этим вопросом, пока вакцина есть", - объяснила эпидемиолог.По ее словам, август — лучшее время для вакцинации, поэтому прививочную кампанию и начинают в это время. Так жители могут успеть на укол до традиционного роста заболеваемости ОРВИ, который прогнозируется уже сентябре.

План — больше миллиона

Всего же в 2024 году планируется привить более 1,3 млн человек, в том числе около 300 тысяч детей, рассказала Ирина Переладова. Это 60% населения края — именно такая иммунная прослойка нужна, чтобы приход гриппа не вызвал эпидемию.

Последующие партии вакцины будут привозить в регион по мере того, как реализуется уже поступившая вакцина.

Фото: amic.ru

Эффект есть

Прошлый сезон гриппа Алтайский край пережил очень спокойно: специалисты обнаружили около 60 случаев гриппа A и лишь два случая гриппа B.

Во многом это связано с тем, что краевой Минздрав грамотно организовал прививочную кампанию и создал неплохую иммунную прослойку, убеждена Ирина Переладова.

В работу традиционно включаются все медучреждения первичного звена: в поликлиниках организованы прививочные кабинеты, медики вакцинируют организованные группы, а мобильные бригады выезжают делать прививки в отдаленные районы. Всё делается для того, чтобы инфекция не распространялась.

Как записаться на прививку?

Привиться от гриппа можно в поликлинике по месту жительства. Медучреждения края уже получают вакцину, а прививочные кабинеты начали свою работу. В ближайшее время вакцинация будет доступна по всему краю.

Способа поставить прививку три:

записаться на приём к своему лечащему врачу;

позвонить в контакт-центр поликлиники;

записаться через "Госуслуги".

По словам Переладовой, Минздрав Алтайского края также планирует организовывать и выездную вакцинацию. Эта практика отлично зарекомендовала себя в предыдущие годы: в общественных местах работают передвижные комплексы, где может привиться любой желающий.

Фото: amic.ru

Кто может бесплатно привиться от гриппа?

На бесплатную иммунизацию могут рассчитывать граждане, которые входят в национальный календарь прививок: