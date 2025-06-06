Местные работодатели открыли на 444% больше вакансий для врачей данной квалификации

06 июня 2025, 10:30, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае спрос на врачей-травматологов вырос в 5,4 раза. Аналитики рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru выяснили, сколько эти медики зарабатывают в среднем в своем регионе и на какую зарплату могут рассчитывать в других субъектах страны.

С января по май 2025 года в России было открыто 2,3 тыс. вакансий для травматологов-ортопедов. На Москву и Санкт-Петербург приходится 16,3 и 8,6% от всех вакансий для травматологов в стране.

"На третьем месте по количеству вакансий – Московская область (6,4%), на четвертом – Краснодарский край (4,5%), на пятом – Алтайский край (3,7%), на шестом – Новосибирская область (3,4%)", – говорится в исследовании.

Алтайский край попал не только в топ регионов с наибольшим числом открытых вакансий для врачей-травматологов в стране, но и показал самую существенную динамику их прироста: количество предложений выросло в 5,4 раза по сравнению с прошлым годом.

"Местные работодатели открыли на 444% больше вакансий для врачей данной квалификации, чем годом ранее", – выяснили аналитики.

Медиана зарплатных предложений для врачей-ортопедов составила в целом по стране 96 743 рубля.

"В Алтайском крае им готовы платить 55 000 рублей в среднем, а самые высокие зарплаты местным ортопедам предлагают в вакансиях врача травматолога-ортопеда (от 60 000 до 100 000 рублей) и травматолога-ортопеда в отделении травматологической хирургии, которые предполагают переезд в Республику Коми (от 130 000 до 180 000 рублей)", – отмечается в исследовании.

Наиболее высокую зарплату травматологам предлагают: