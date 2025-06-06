Спрос на травматологов резко вырос на Алтае. Какую зарплату им предлагают
Местные работодатели открыли на 444% больше вакансий для врачей данной квалификации
06 июня 2025, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае спрос на врачей-травматологов вырос в 5,4 раза. Аналитики рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru выяснили, сколько эти медики зарабатывают в среднем в своем регионе и на какую зарплату могут рассчитывать в других субъектах страны.
С января по май 2025 года в России было открыто 2,3 тыс. вакансий для травматологов-ортопедов. На Москву и Санкт-Петербург приходится 16,3 и 8,6% от всех вакансий для травматологов в стране.
"На третьем месте по количеству вакансий – Московская область (6,4%), на четвертом – Краснодарский край (4,5%), на пятом – Алтайский край (3,7%), на шестом – Новосибирская область (3,4%)", – говорится в исследовании.
Алтайский край попал не только в топ регионов с наибольшим числом открытых вакансий для врачей-травматологов в стране, но и показал самую существенную динамику их прироста: количество предложений выросло в 5,4 раза по сравнению с прошлым годом.
"Местные работодатели открыли на 444% больше вакансий для врачей данной квалификации, чем годом ранее", – выяснили аналитики.
Медиана зарплатных предложений для врачей-ортопедов составила в целом по стране 96 743 рубля.
"В Алтайском крае им готовы платить 55 000 рублей в среднем, а самые высокие зарплаты местным ортопедам предлагают в вакансиях врача травматолога-ортопеда (от 60 000 до 100 000 рублей) и травматолога-ортопеда в отделении травматологической хирургии, которые предполагают переезд в Республику Коми (от 130 000 до 180 000 рублей)", – отмечается в исследовании.
Наиболее высокую зарплату травматологам предлагают:
- в Ямало-Ненецком АО – 175 000 рублей;
- в Курганской области – 175 000 рублей;
- в Москве – 148 800 рублей;
- в Сахалинской области – 139 300 рублей;
- в Республике Коми – 130 000 рублей;
- в Якутии – 125 000 рублей;
- в Республике Марий Эл – 120 000 рублей;
- в Республике Тыва – 118 000 рублей.
10:32:03 06-06-2025
статья - хороший качественный троллинг
10:44:36 06-06-2025
еще напротив напишите, сколько на ямале, в якутии и на сахалине кг мяса и бананов стоит, вот тогда мы сами решим, хорошая это зарплата или нет
10:45:42 06-06-2025
связано с открытием мотосезона?
12:37:15 06-06-2025
В Барнауле грамотных травматологов можно по пальцам одной руки пересчитать.
15:54:36 06-06-2025
55?нет!