Врачам на Алтае предлагают самые низкие зарплаты в Сибири, а они хотят немного больше
При этом медики остаются в числе остродефицитных специалистов в крае
15 мая 2025, 12:43, ИА Амител
В Алтайском крае врачам предлагают самые низкие зарплаты среди регионов Сибири, при этом спрос на них один из самых высоких в СФО, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
"За последние три месяца в Алтайском крае было открыто более 1,5 тыс. вакансий для врачей. Это третий результат среди регионов СФО (17% от всех подобных вакансий). Наименее конкурентные зарплаты врачей среди сибирских регионов – в Алтайском крае: 62 500 рублей", – говорится в исследовании.
Более того, предложения работодателей в Алтайском крае отстают от ожиданий врачей, которые рассчитывают на заработок 78 600 рублей в среднем (причем это по-прежнему самые низкие ожидания в Сибири). А самые высокие зафиксированы в Республике Алтай (130 000 рублей).
Напомним, врачи остаются в числе остродефицитных специалистов в Алтайском крае: на одну вакансию для них приходится лишь 0,3 резюме (при минимальных значениях нормы для рынка труда 4,0 резюме на вакансию).
Наиболее высокие заработные платы врачам в Сибири предлагают в Республике Тыва (медиана зарплатных предложений – 120 000 рублей) и Республике Алтай (100 000). На третьем месте – Новосибирская область (99 900), на четвертом – Красноярский край (87 800), на пятом – Кемеровская область (84 900).
Больше всего предложений для врачей в Сибири – в Новосибирской области (24%), на втором месте – Красноярский край (19%).
12:59:34 15-05-2025
Господин Попов, что скажете на это?
13:11:31 15-05-2025
Москва на каком месте?
13:30:38 15-05-2025
Какие предложения в 62500? Оклад у врача в АК 22466 руб.
Что значит хотят НЕМНОГО больше? Хочу оклад 62500,
13:31:08 15-05-2025
Врут, недавно министр отчитывался, как у нас всё хорошо
13:32:01 15-05-2025
А учителям, воспитателям, дворникам, соц.работникам, кондукторам и т.д. на Алтае предлагают не самые низкие зарплаты в Сибири?
13:54:22 15-05-2025
Гость (13:32:01 15-05-2025) А учителям, воспитателям, дворникам, соц.работникам, кондук... Вот именно. Зациклились на этих врачах. Открываешь инет, вводишь симптомы и узнаешь о своей болячке быстрее и больше, чем от этого врача. И лечение находишь там же. Исключение - хирургия. Вот им и нужно платить больше.
14:10:03 15-05-2025
Гость (13:54:22 15-05-2025) Вот именно. Зациклились на этих врачах. Открываешь инет, вво... зубники ещё. остальные - ветеринары. особенно тирапевты.
14:11:38 15-05-2025
Гость (13:54:22 15-05-2025) Вот именно. Зациклились на этих врачах. Открываешь инет, вво... Врачам надо платить достойную зарплату!
Речь о другом. Той же санитарке, дворнику больницы, повару в больнице, охраннику тоже надо платить зарплату, на которую люди смогли бы жить,а не выживать.
14:02:53 15-05-2025
И юристы хотят больше получать, и санитарки, и психологи, и....
Вот и уезжают в другие регионы лучшие специалисты.
У нас так много людей в другие регионы из райцентра уехали! Первый год такое! Молодежь практически вся уехала.
14:15:25 15-05-2025
Для успешного развития страны необходимы одни из первых- медицина и образование. Медики лечат народ, образование учит чистить зубы... Без них все остальное ведет к вымиранию, даже сильнейших. Не я сказал- повторил.
17:27:36 15-05-2025
Им хоть сколько добавляй, все равно недовольны, не хотят ни лечить, ни обследовать. А за деньги бешенные сразу и время находят и талоны,...
17:50:23 15-05-2025
А в краевом правительстве есть аналитики?
Связь между уровнем зарплат и наличием специалистов не прослеживается?
Как только платить врачам больше станете, так они в крае сразу и появятся.
19:50:23 15-05-2025
Всё вспоминают ковидные выплаты по числу трупов, да, не вернуть былой успех...
21:51:06 15-05-2025
Похоже, что наш край присоединят в Республике Алтай. И статус выше, и зарплаты могут быть выше.
06:56:20 16-05-2025
Недалеко от меня хирург живет. Не сказал бы что бедный.