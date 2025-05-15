Врачам на Алтае предлагают самые низкие зарплаты в Сибири, а они хотят немного больше

При этом медики остаются в числе остродефицитных специалистов в крае

15 мая 2025, 12:43, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае врачам предлагают самые низкие зарплаты среди регионов Сибири, при этом спрос на них один из самых высоких в СФО, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"За последние три месяца в Алтайском крае было открыто более 1,5 тыс. вакансий для врачей. Это третий результат среди регионов СФО (17% от всех подобных вакансий). Наименее конкурентные зарплаты врачей среди сибирских регионов – в Алтайском крае: 62 500 рублей", – говорится в исследовании.

Более того, предложения работодателей в Алтайском крае отстают от ожиданий врачей, которые рассчитывают на заработок 78 600 рублей в среднем (причем это по-прежнему самые низкие ожидания в Сибири). А самые высокие зафиксированы в Республике Алтай (130 000 рублей).

Напомним, врачи остаются в числе остродефицитных специалистов в Алтайском крае: на одну вакансию для них приходится лишь 0,3 резюме (при минимальных значениях нормы для рынка труда 4,0 резюме на вакансию).

Спрос на врачей на Алтае и предлагаемые им зарплаты / Инфографика: hh.ru

Наиболее высокие заработные платы врачам в Сибири предлагают в Республике Тыва (медиана зарплатных предложений – 120 000 рублей) и Республике Алтай (100 000). На третьем месте – Новосибирская область (99 900), на четвертом – Красноярский край (87 800), на пятом – Кемеровская область (84 900).

Больше всего предложений для врачей в Сибири – в Новосибирской области (24%), на втором месте – Красноярский край (19%).