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Спустя 13 лет после пропажи новосибирской школьницы задержали троих полицейских

Двое из них уже в отставке

29 июля 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: отдел полиции "Усть-Таркский"
Фото: отдел полиции "Усть-Таркский"

Спустя 13 лет после пропажи школьницы Наташи Матюхиной из села Яркуль Новосибирской области задержали троих полицейских, пишет "КП-Новосибирск".

14-летняя девочка исчезла 2 марта 2010 года. Ее отец рассказал, что в тот день она ушла в клуб, та как по вечерам там собиралась молодежь.

"У нас как раз предстояли выборы главы местной администрации, там [в клубе] дежурил участковый – охранял бюллетени. Около восьми часов вечера детям в клубе нельзя уже было находиться, и участковый, как мне сказали, отправил их домой. Как потом рассказала подруга дочки, она проводила Наташу до перекрестка. До дома дочке оставалось 300 метров – путь шел через пустырь, но до нас она не дошла", – рассказал сибиряк.

Девочку поначалу активно искали, но в течение 12 лет была тишина. При этом в подозреваемых оказывалась родня, так как "других не было", говорит отец Наташи.

А в прошлом году поиски возобновили. Спустя еще год по делу задержали двух бывших полицейских и одного действующего сотрудника полиции, но есть ли среди них тот участковый, который был в клубе и участвовал в поисках, пока неясно.

Происшествия пропал человек

Комментарии 5

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23:43:17 29-07-2023

Полицаи не меняются от времени...

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Гость

16:13:05 30-07-2023

А с чего им меняться то?

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Афиноген

09:28:28 31-07-2023

Тайное всегда становится явным.Если применят современные средства дознания ,не отвертятся.Хорошо бы им вклепали.

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Гость

09:34:23 31-07-2023

Афиноген (09:28:28 31-07-2023) Тайное всегда становится явным.Если применят современные сре... Может статься так, что и ты испытаешь на себе прелести этих самых средств. Но сидя на диванчике кажется, что тебя это никогда не коснётся.

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Афиноген

09:45:48 31-07-2023

Гость (09:34:23 31-07-2023) Может статься так, что и ты испытаешь на себе прелести этих ... А мне нечего бояться ,я за правду и объективность.И смысл моего предложения ,чтобы добиться именно этой правды.Ни пытками ,ни давлением а именно через современные достижения криминалистики.Например ,хотя бы тот же полиграф.Или вы против?

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