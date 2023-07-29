Спустя 13 лет после пропажи новосибирской школьницы задержали троих полицейских
Двое из них уже в отставке
29 июля 2023, 22:05, ИА Амител
Спустя 13 лет после пропажи школьницы Наташи Матюхиной из села Яркуль Новосибирской области задержали троих полицейских, пишет "КП-Новосибирск".
14-летняя девочка исчезла 2 марта 2010 года. Ее отец рассказал, что в тот день она ушла в клуб, та как по вечерам там собиралась молодежь.
"У нас как раз предстояли выборы главы местной администрации, там [в клубе] дежурил участковый – охранял бюллетени. Около восьми часов вечера детям в клубе нельзя уже было находиться, и участковый, как мне сказали, отправил их домой. Как потом рассказала подруга дочки, она проводила Наташу до перекрестка. До дома дочке оставалось 300 метров – путь шел через пустырь, но до нас она не дошла", – рассказал сибиряк.
Девочку поначалу активно искали, но в течение 12 лет была тишина. При этом в подозреваемых оказывалась родня, так как "других не было", говорит отец Наташи.
А в прошлом году поиски возобновили. Спустя еще год по делу задержали двух бывших полицейских и одного действующего сотрудника полиции, но есть ли среди них тот участковый, который был в клубе и участвовал в поисках, пока неясно.
23:43:17 29-07-2023
Полицаи не меняются от времени...
16:13:05 30-07-2023
А с чего им меняться то?
09:28:28 31-07-2023
Тайное всегда становится явным.Если применят современные средства дознания ,не отвертятся.Хорошо бы им вклепали.
09:34:23 31-07-2023
Афиноген (09:28:28 31-07-2023) Тайное всегда становится явным.Если применят современные сре... Может статься так, что и ты испытаешь на себе прелести этих самых средств. Но сидя на диванчике кажется, что тебя это никогда не коснётся.
09:45:48 31-07-2023
Гость (09:34:23 31-07-2023) Может статься так, что и ты испытаешь на себе прелести этих ... А мне нечего бояться ,я за правду и объективность.И смысл моего предложения ,чтобы добиться именно этой правды.Ни пытками ,ни давлением а именно через современные достижения криминалистики.Например ,хотя бы тот же полиграф.Или вы против?