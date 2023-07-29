Спустя 13 лет после пропажи новосибирской школьницы задержали троих полицейских

Двое из них уже в отставке

29 июля 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: отдел полиции "Усть-Таркский"

Спустя 13 лет после пропажи школьницы Наташи Матюхиной из села Яркуль Новосибирской области задержали троих полицейских, пишет "КП-Новосибирск".

14-летняя девочка исчезла 2 марта 2010 года. Ее отец рассказал, что в тот день она ушла в клуб, та как по вечерам там собиралась молодежь.

"У нас как раз предстояли выборы главы местной администрации, там [в клубе] дежурил участковый – охранял бюллетени. Около восьми часов вечера детям в клубе нельзя уже было находиться, и участковый, как мне сказали, отправил их домой. Как потом рассказала подруга дочки, она проводила Наташу до перекрестка. До дома дочке оставалось 300 метров – путь шел через пустырь, но до нас она не дошла", – рассказал сибиряк.

Девочку поначалу активно искали, но в течение 12 лет была тишина. При этом в подозреваемых оказывалась родня, так как "других не было", говорит отец Наташи.

А в прошлом году поиски возобновили. Спустя еще год по делу задержали двух бывших полицейских и одного действующего сотрудника полиции, но есть ли среди них тот участковый, который был в клубе и участвовал в поисках, пока неясно.